Обнародован список трофеев Marvel's Spider-Man 2 ©

За примерно месяц до релиза в сеть попал список трофеев Marvel’s Spider-Man 2. Всего в игре будет как минимум 25 трофеев, а также неизвестное количество скрытых трофеев, связанных с сюжетом. Список был опубликован в аккаунте Insomniac Game в X/Twitter.

В целом это список, основанный на завершении. Для получения трофея «Superior» нам понадобится 100% завершение. Есть и другие коллекционные трофеи одного типа, которые автоматически разблокируются по мере завершения района на 100%.

Игрокам также необходимо будет приобрести все костюмы, улучшения гаджетов и достичь максимального уровня. Есть несколько боевых трофеев. Трофеи, связанные с сюжетом, еще не раскрыты, но все они в любом случае разблокируются автоматически. Трофеев, связанных со сложностью, нет.