Обновление #7 для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 исправляет баги затенения, трассировки лучей и многое другое

Insomniac Games и Nixxes выпустили 7-е обновление (версия 1.401.1.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление содержит различные исправления ошибок, оптимизации и улучшения стабильности, основанные на отзывах игроков. Разработчики исправили ошибки, связанные с трассировкой лучей в интерьерах, устранили ошибку, из-за которой тени мерцали при выборе HBAO+ или XeGTAO, и многое другое.

Заметки о выпуске (1.401.1.0)