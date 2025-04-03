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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 880 оценок

Обновление #7 для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 исправляет баги затенения, трассировки лучей и многое другое

monk70 monk70

Insomniac Games и Nixxes выпустили 7-е обновление (версия 1.401.1.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление содержит различные исправления ошибок, оптимизации и улучшения стабильности, основанные на отзывах игроков. Разработчики исправили ошибки, связанные с трассировкой лучей в интерьерах, устранили ошибку, из-за которой тени мерцали при выборе HBAO+ или XeGTAO, и многое другое.

Заметки о выпуске (1.401.1.0)

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой внутренние объекты выглядели пикселизированными при включенной трассировке лучей в интерьерах.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой внутренние растения ярко светились при включенной трассировке лучей в интерьерах.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой тени мерцали, когда окружающее затенение было установлено на HBAO+ или XeGTAO.
  • Исправлен сбой, который мог произойти при сворачивании игрового приложения.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой активные преступления возле Photo Op в районе Верхний Вест-Сайд иногда исчезали, когда игрок прибывал в целевое местоположение.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой настройки отображения не сохранялись при изменении режима окна с полноэкранного на эксклюзивный полноэкранный режим.
  • Эксклюзивный полноэкранный режим больше не будет сбрасываться на полноэкранный режим при нажатии [Alt] + [Tab].
  • Способность приманки Эм Джей больше не привязана к [E], позволяя движение [ESDF].
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой умение «Parry: Web Blast» не работало при определенных обстоятельствах.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой раскладка контроллера Xbox 360 приводила к отображению ввода камеры в неправильном положении.
  • Настройка поля зрения больше не будет влиять на пользовательский интерфейс мини-игр.
  • Исправлено несколько ошибок пользовательского интерфейса.
  • Различные оптимизации производительности.
  • Улучшения стабильности.
10
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
agula98

Бета тест продолжается

9
JustA_NiceGuy

Бета тест был пока вы все играли в недобилд)

-4
MNM 777
4
Tiger Goose

Жаль, что недоступность игры для российских аккаунтов ещё не исправили.

3
KitschShaq

Ну когда деду исправлять мозги и он поймет что творит геноцид тогда уж и будет игра доступна...
Разве не очевидно ?

-10
jax baron KitschShaq

ты это лысому скажи.

0
jax baron

интересно в это раз на сколько меньше фпс будет - в том патче минус 10 фпс, щяс сколько?

0
Stylusss

за что сони респект, выпускают недоделку, но хоть выпускают обновления часто.

0