Обновление #7 для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 исправляет баги затенения, трассировки лучей и многое другое

Insomniac Games и Nixxes выпустили 7-е обновление (версия 1.401.1.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление содержит различные исправления ошибок, оптимизации и улучшения стабильности, основанные на отзывах игроков. Разработчики исправили ошибки, связанные с трассировкой лучей в интерьерах, устранили ошибку, из-за которой тени мерцали при выборе HBAO+ или XeGTAO, и многое другое.
Заметки о выпуске (1.401.1.0)
- Исправлена ошибка, из-за которой внутренние объекты выглядели пикселизированными при включенной трассировке лучей в интерьерах.
- Исправлена ошибка, из-за которой внутренние растения ярко светились при включенной трассировке лучей в интерьерах.
- Исправлена ошибка, из-за которой тени мерцали, когда окружающее затенение было установлено на HBAO+ или XeGTAO.
- Исправлен сбой, который мог произойти при сворачивании игрового приложения.
- Исправлена ошибка, из-за которой активные преступления возле Photo Op в районе Верхний Вест-Сайд иногда исчезали, когда игрок прибывал в целевое местоположение.
- Исправлена ошибка, из-за которой настройки отображения не сохранялись при изменении режима окна с полноэкранного на эксклюзивный полноэкранный режим.
- Эксклюзивный полноэкранный режим больше не будет сбрасываться на полноэкранный режим при нажатии [Alt] + [Tab].
- Способность приманки Эм Джей больше не привязана к [E], позволяя движение [ESDF].
- Исправлена ошибка, из-за которой умение «Parry: Web Blast» не работало при определенных обстоятельствах.
- Исправлена ошибка, из-за которой раскладка контроллера Xbox 360 приводила к отображению ввода камеры в неправильном положении.
- Настройка поля зрения больше не будет влиять на пользовательский интерфейс мини-игр.
- Исправлено несколько ошибок пользовательского интерфейса.
- Различные оптимизации производительности.
- Улучшения стабильности.
Бета тест продолжается
Бета тест был пока вы все играли в недобилд)
Жаль, что недоступность игры для российских аккаунтов ещё не исправили.
Ну когда деду исправлять мозги и он поймет что творит геноцид тогда уж и будет игра доступна...
Разве не очевидно ?
ты это лысому скажи.
интересно в это раз на сколько меньше фпс будет - в том патче минус 10 фпс, щяс сколько?
за что сони респект, выпускают недоделку, но хоть выпускают обновления часто.