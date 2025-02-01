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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 213 оценок

Одними из первых модов для Marvel's Spider-Man 2 стали модификации с заменой лиц Мэри Джейн и Питера

AceTheKing
Новости

30 января компания Sony и студия Nixxes выпустили PC-версию Marvel's Spider-Man 2 - она вышла спустя чуть больше года после релиза PS5-версии игры.

Несмотря на то, что порт получился плохого качества, модеры уже начали делиться своими первыми работами. И среди них ожидаемо оказались моды с заменой лиц Мэри Джейн и Питера (на лицо Джона Бубняка):

Marvel's Spider-Man 2 "Лицо Джона Бубняка поверх лица Бена Джордана"

Обновленное лицо Мери Джейн из мода пока еще трудно назвать идеальным, но, оно вероятно, для многих игроков будет все равно более привлекательным, чем лицо персонажа от Insomniac Games.

Marvel's Spider-Man 2 "Переделанное лицо ЭмДжей"
14
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Tiger Goose

Мэри Джейн стала более-менее дрочибельной.

11
Lorenzo Lamas

я бы ей отлизал !!

-3
erkins007

Да можно просто из первой части модель Мджей взять. Там она была вполне нормальной.

1
rtnrwv

ещё доделывать надо

1
Аристов--Черный

Теперь не возникает желание обращаться к ней по имени-отчеству:)

0
Scorpion_GamePlay

Кривое лицо ещё и похоже на БАБУ из едел ринг

0
kedmaker

ожидаемо

0
Mankar Camoran

А будут моды, чтобы внешка из фильмов была? Хоть из каких-нибудь.

0
Xrace

ну такое себе, можно и получше было

0
Tiger Goose

Может, ещё сделают. Уже лучше оригинала, и то хорошо.

0
saa0891

Какие то они контуженные, будто их пыльным мешком отоварили.

0
NAV I

Косметические моды всегда идут в топ скачивания ко всем играм, это не только к Spider-Man 2 относится

-1
FerociousKit
-5
itzendixog

игра где вообще модами переделывать ничего не надо))

0
AndralStormborn itzendixog

Надо. Например прическу блондинчику на менее нелепую заменить или вообще его налысо побрить

-6
itzendixog AndralStormborn

У тебя детская травма связанная с длинными волосами? Или мальчики сильно привлекают, что аж заменять надо?))

-1
worys itzendixog

Ага, поэтому все завалено модами на эротичную одежду и голые тела :)

0