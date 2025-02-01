Одними из первых модов для Marvel's Spider-Man 2 стали модификации с заменой лиц Мэри Джейн и Питера

30 января компания Sony и студия Nixxes выпустили PC-версию Marvel's Spider-Man 2 - она вышла спустя чуть больше года после релиза PS5-версии игры.

Несмотря на то, что порт получился плохого качества, модеры уже начали делиться своими первыми работами. И среди них ожидаемо оказались моды с заменой лиц Мэри Джейн и Питера (на лицо Джона Бубняка):

Обновленное лицо Мери Джейн из мода пока еще трудно назвать идеальным, но, оно вероятно, для многих игроков будет все равно более привлекательным, чем лицо персонажа от Insomniac Games.