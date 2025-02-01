Одними из первых модов для Marvel's Spider-Man 2 стали модификации с заменой лиц Мэри Джейн и Питера

30 января компания Sony и студия Nixxes выпустили PC-версию Marvel's Spider-Man 2 - она вышла спустя чуть больше года после релиза PS5-версии игры.
Несмотря на то, что порт получился плохого качества, модеры уже начали делиться своими первыми работами. И среди них ожидаемо оказались моды с заменой лиц Мэри Джейн и Питера (на лицо Джона Бубняка):
Обновленное лицо Мери Джейн из мода пока еще трудно назвать идеальным, но, оно вероятно, для многих игроков будет все равно более привлекательным, чем лицо персонажа от Insomniac Games.
Мэри Джейн стала более-менее дрочибельной.
я бы ей отлизал !!
Да можно просто из первой части модель Мджей взять. Там она была вполне нормальной.
ещё доделывать надо
Теперь не возникает желание обращаться к ней по имени-отчеству:)
Кривое лицо ещё и похоже на БАБУ из едел ринг
ожидаемо
А будут моды, чтобы внешка из фильмов была? Хоть из каких-нибудь.
ну такое себе, можно и получше было
Может, ещё сделают. Уже лучше оригинала, и то хорошо.
Какие то они контуженные, будто их пыльным мешком отоварили.
Косметические моды всегда идут в топ скачивания ко всем играм, это не только к Spider-Man 2 относится
игра где вообще модами переделывать ничего не надо))
Надо. Например прическу блондинчику на менее нелепую заменить или вообще его налысо побрить
У тебя детская травма связанная с длинными волосами? Или мальчики сильно привлекают, что аж заменять надо?))
Ага, поэтому все завалено модами на эротичную одежду и голые тела :)