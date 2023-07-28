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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 257 оценок

Официально раскрыта цена лимитированной версии консоли PS5 в стиле Marvel's Spider-Man 2

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butcher69
Новости

Вчера известный инсайдер billbil-kun раскрыл стоимость лимитированной версии PS5 в стиле Marvel's Spider-Man 2.

А сегодня компания Sony официально подтвердила его информацию.

  • Комплект PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition — 600 долларов в США или 660 евро Европе
  • Контроллер DualSense Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition — 80 долларов в США или 80 евро в Европе
  • Панели для корпуса PS5 — 65 долларов в США или 65 евро в Европе.

Анонсированный несколько дней назад комплект PS5 и Marvel's Spider-Man 2 будет включать консоль и контроллер DualSense, разработанный по индивидуальному заказу, а также цифровой код для загрузки игры в первый же день.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
JustA_NiceGuy

На $200 выше обычной...

2
inkomniak

В России будет стоить 70тр паходу)))

0
-zotik-

Если завезут вообще. Их мало.

0
Protocol10

стремно как-то брать такое, если уже не школец

0