Официально раскрыта цена лимитированной версии консоли PS5 в стиле Marvel's Spider-Man 2

Вчера известный инсайдер billbil-kun раскрыл стоимость лимитированной версии PS5 в стиле Marvel's Spider-Man 2.
А сегодня компания Sony официально подтвердила его информацию.
- Комплект PS5 Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition — 600 долларов в США или 660 евро Европе
- Контроллер DualSense Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition — 80 долларов в США или 80 евро в Европе
- Панели для корпуса PS5 — 65 долларов в США или 65 евро в Европе.
Анонсированный несколько дней назад комплект PS5 и Marvel's Spider-Man 2 будет включать консоль и контроллер DualSense, разработанный по индивидуальному заказу, а также цифровой код для загрузки игры в первый же день.
На $200 выше обычной...
В России будет стоить 70тр паходу)))
Если завезут вообще. Их мало.
стремно как-то брать такое, если уже не школец