Патч 6 для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 улучшает NVIDIA Ray Reconstruction, AMD FSR Frame Generation и Intel XeSS

Nixxes выпустили обновление №6 для Marvel’s Spider-Man 2 и поделился полными заметками к патчу. Патч исправляет ошибку, из-за которой могло возникнуть двоение при включении генерации кадров NVIDIA DLSS и масштабирования, из-за чего части костюма игрока становились невидимыми. Более того, он вносит различные улучшения в NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, связанные с трассировкой лучей окружающего затенения и трассировкой лучей теней.
NVIDIA DLSS — не единственная технология масштабирования, которая получила улучшения. Это обновление также содержит некоторые настройки для Intel XeSS и AMD FSR. Например, оно обновляет масштабирование Intel XeSS до версии 2.0.1. Это устранит яркие визуальные артефакты, которые могли возникнуть при использовании XeSS. Кроме того, разработчики исправили ошибку, которая могла привести к искажению визуальных эффектов при использовании AMD FSR Frame Generation в сочетании с масштабированием.
Патч 6 также устраняет ошибку, из-за которой следы миссий могли отображаться в виде белой трубы для некоторых игроков. Кроме того, он устраняет ошибку, из-за которой некоторые игроки не могли получать звонки после миссий, блокируя их прогресс. Следы миссий больше не будут отображаться в виде белой трубы для некоторых игроков. Кроме того, звук больше не будет рассинхронизироваться, если пользователь изменит фокус приложения во время загрузки кат-сцены.
Заметки о выпуске патча 6 для Marvel’s Spider-Man 2
- Исправлена ошибка, которая могла привести к искажению визуальных эффектов при использовании AMD FSR Frame Generation в сочетании с масштабированием.
- Исправлена ошибка, из-за которой могло возникнуть двоение при включении генерации кадров NVIDIA DLSS и масштабирования, из-за чего части костюма игрока становились невидимыми.
- Исправлена ошибка, из-за которой следы миссий могли отображаться как белая труба для некоторых игроков.
- Исправлена ошибка, из-за которой Гарри мог появляться дважды при оказании помощи в бою во время миссии «Сломать можно всё».
- Игроки больше не будут застревать в миссии New Threads, ползая по трубам с очень высокой частотой кадров.
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые игроки не могли получать вызовы после миссий, что блокировало их прогресс.
- Теперь земля будет выглядеть разбитой после выполнения Ground Strike.
- Исправлена ошибка, из-за которой на экране во время некоторых кинематографических роликов при использовании масштабирования появлялась пунктирная линия.
- Исправлена ошибка, из-за которой звук рассинхронизировался, если пользователь менял фокус приложения во время загрузки кат-сцены. Различные улучшения NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, связанные с трассировкой лучей окружающего затенения и трассировкой лучей теней.
- Обновлено масштабирование Intel XeSS до версии 2.0.1. Это исправляет яркие визуальные артефакты, которые могли возникнуть при использовании масштабирования XeSS.
- Различные улучшения стабильности.
так уже лучше, разработка игры продолжается)
если в таком же виде выйдет ластуха 2 в апреле это полный дроч тогда будет!Этот бета тест уже за..ал!
Бета тест у консольщиков,сами же кричите,зачем ноете.
Что кричите не понял тебя??
Ты 2 раза одно и тоже написал)) нам2 раза повторять не надо, нам 2 раза повторять не надо)))) злорадствуешь, ну продолжай кричать дальше, может кто услышит по подписке
будет на 300%
Бета тест у консольщиков,сами же кричите,зачем ноете.
Вот это они рукажопы =)))
Жесть вот так релиз спайди на пк!7 патч уже!Рукожопы конкретные!Выпустили игру а оптимизация когда нибудь потом!
Зато пк бояре кричат консольщикам "спасибо за бета тест".Сами же и тестируем
Я хз чё там кто кричит!Просто хочеться играть на релизе в готовую игру!А не ждать по году пока её до ума доведут!Я хз у разрабов видно фишка такая сейчас!
ну не сейчас а с 2015г, и чем дальше тем хуже
да пипец полный!
Ну так правильно искусственно занижена оптимизация, что бы консольщики из под шконки меньше обижались 😆😆😆😆
Криворукие дЭбилы. Что не патч, то лютый смех, такие косяки в 21м веке, в 25м году делать ну это смешно, за такое реально увольнять нужно, ибо сделали порт на лютый отЬ(ваше здоровье блин).. ну посудите сами- первые патчи ЧИНИЛИ УПРАВЛЕНИЕ ДУАЛШОКА -_- ёп вашу НАЛЕВО, как это можно было сломать? Причём у них это традиция- эта болезнь и в Кратосе была(и я знаю что портировали другие люди, НООО). Просто обленились нормально делать.
А первые зконочки были давно, когда им дали ПОРТИРОВАТЬ Mankind Divided , там вообще лютая пошаговая стратегия была, а не игра, очень долго доводили до ума, потом точно также был всрат Avengers, про Горизонт(1й) я вообще молчу - это и смех и грех патчей 10 блин нужно было, что-бы довести игру до ума, но что не ПАТЧ то тупо поломка(пример - сломали тени -_-, сломали АНИЗАТРОПИКУ это вообще как? Сломали следы на снегу и тд и таких косяков была торба).
КОРОЧЕ- упоротые бездари эти Nixxes и я не понимаю , как им что-то позволяют делать, ибо взять коллег по цеху Jetpack Interactive, которые делали порты Кратоса, ну там пару патчей и игра стала играбельной , а тут ужас какой-то.
Игру ещё патчить и патчить
Короче надо ждать реального исправления!
Беда с портами , получается так будет всегда , выходит ПК порт и давай месяцами улучшать ....
Теперь вообще лагает даже хуже чем самая первая версия 🤣🤣🤣🤣
больше патчей Богу патчей
Ну разрабы молодцы все равно,не бросают игру и допиливают ее! Да и также Сталкер 2 доделывают,в последнем патче там контент новый завезли и стабильность лучше уже!! Но все равно нужно подождать еще,годик хоть)
это Вин
сразу бы так
Ну что могу сказать
Патч 6 вообще сломал игру полностью!
-оптимизация,DLSS.FSR полностью сломали
Игра крашиться
Оптимизацию на потом оставляют
Думаю 7-10 патч будет уже про оптимизацию
Спасибо за демку!
Я заметил чем дальше патчи выпускают - тем ниже фпс.
чтоб было уровня приставок
30 - 40 фпс?
с просадками до 25
Это верно. Стабильно держал 60 раньше, сейчас 45-60 прыгает постоянно.