Патч 6 для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 улучшает NVIDIA Ray Reconstruction, AMD FSR Frame Generation и Intel XeSS

Nixxes выпустили обновление №6 для Marvel’s Spider-Man 2 и поделился полными заметками к патчу. Патч исправляет ошибку, из-за которой могло возникнуть двоение при включении генерации кадров NVIDIA DLSS и масштабирования, из-за чего части костюма игрока становились невидимыми. Более того, он вносит различные улучшения в NVIDIA DLSS Ray Reconstruction, связанные с трассировкой лучей окружающего затенения и трассировкой лучей теней.

NVIDIA DLSS — не единственная технология масштабирования, которая получила улучшения. Это обновление также содержит некоторые настройки для Intel XeSS и AMD FSR. Например, оно обновляет масштабирование Intel XeSS до версии 2.0.1. Это устранит яркие визуальные артефакты, которые могли возникнуть при использовании XeSS. Кроме того, разработчики исправили ошибку, которая могла привести к искажению визуальных эффектов при использовании AMD FSR Frame Generation в сочетании с масштабированием.

Патч 6 также устраняет ошибку, из-за которой следы миссий могли отображаться в виде белой трубы для некоторых игроков. Кроме того, он устраняет ошибку, из-за которой некоторые игроки не могли получать звонки после миссий, блокируя их прогресс. Следы миссий больше не будут отображаться в виде белой трубы для некоторых игроков. Кроме того, звук больше не будет рассинхронизироваться, если пользователь изменит фокус приложения во время загрузки кат-сцены.

Заметки о выпуске патча 6 для Marvel’s Spider-Man 2