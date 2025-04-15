Патчи не помогли - Marvel's Spider-Man 2 потерял верификацию для Steam Deck

Вокруг ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 продолжаются споры о качестве оптимизации, и, похоже, ситуация становится всё более неприятной для игроков. Несмотря на восемь выпущенных патчей, игра вновь оказалась в центре внимания — теперь уже из-за потери официальной верификации для Steam Deck. Valve понизила её статус с «Проверено» до «Играбельно», подтвердив тем самым опасения игроков.
Изначально игра получила верификацию в феврале, спустя несколько недель после выхода первого крупного обновления, улучшившего стабильность и интерфейс. Однако даже тогда пользователи отмечали, что игра еле держит 30 кадров в секунду на Steam Deck, требует ручной настройки графики и страдает от вылетов. Теперь, по прошествии месяца, статус был пересмотрен — и явно не в положительную сторону.
Обновления продолжают выходить, и студия Nixxes остаётся сосредоточенной на доработке порта, но даже восьмой патч не избавил пользователей от неожиданных падений частоты кадров и других технических проблем. Причём речь идёт не только о Steam Deck — жалобы поступают и от владельцев мощных игровых ПК, которые сталкиваются с аналогичными трудностями.
Издание PC Gamer ещё в феврале оценило ПК-версию в 57%, назвав её «слабым портом не самого сильного сиквела». В обзоре подчёркивается, что за зрелищными моментами и динамичными сражениями скрывается технически недоработанный продукт, не соответствующий масштабу и бюджету проекта.
Потеря статуса «Проверено» для такой высокопрофильной игры — редкость. И она ясно указывает: технические проблемы Marvel's Spider-Man 2 всё ещё далеки от окончательного решения.
Повезло, что убогий кусок пластика её вообще запустить смог)
Разве в игре плохая оптимизация? Тогда интересно на чем запускают те у которых она плохо идет. На прошлой неделе прошел игру, на 4060 на ультрах было 80-100 фпс
4070 еле еле 26 (с длсс и генерацией 46-60 с фср ну там чуть лучше) так что врёшь
А в каком разрешении то? Я забыл уточнить у меня в 1080 идет так, и без трассировки лучей. Пробовал еще в 2к запускать, там уже похуже идет в 50-70 фпс, но это все еще играбельно. Так вот если 4060 даже в 2к тянет, не вижу тут плохой оптимизации Да и зачем мне врать? Если уж так не веришь могу даже видео записать как у меня игра идет
и где тогда на ультрах?
Так вы же тут все на этом сайте не любите эту трассировку и не признаете ее. В остальном то все настройки стоят на ультрах, только трассировка отключена
у меня и без ртх фпс не лучше хотя 4070 на борту
Недавно прошёл её с предпоследним патчем. Оптимизация хоть и не сверх топчиковая, но вполне играбельная. Идёт на ультрах достойно 👍 Не ожидал, что амудный проц с ней справится😲
?feature=shared // New Show
не ожидал что еще кто-то с 1080р и 1440р будет говорить о каких-то проблемах с производительностью.
ага мощный проц - ещё и не ожидал норм фпс - хотя на деле должно тот же фпс но без генерации кадров (строго только длсс) - не вооружённом глазом видно что игра не оптимизированная так как - 1) мощный про (во много рас чем средний сегмент) 2) длсс генерация (а не обычная длсс) 3) настройки далеко не на ультра 4) так ещё и 5090 мать его.
Просто не нужно было доверять оптимизацию игры такой компашке, сколько игр уже они испортили, Sony пора задуматься.
И сколько же?)
докуя - 1 паук, майлз, хорайзон 1 в 2020 и ретчет
"Требует ручной настройки графики". Да...вот это трудности нынче у игроков...Это как первый Driver забрасывали в начале из-за сложного обучения. Теперь игру могут забросить, потому что графон настраивать оч сложно :D
Пройдена на максимальных настройках с картой 3060 ,без вылетов ,зависаний и прочего ,критических багов не было обнаружено . // Марина Васильева
У меня за 48 часов общего прохождения был один лишь вылет. Поэтому можно сказать, что игра в этом плане реально стабильна. // New Show
Сидят такие трое выживших, которые чудом не утонули вместе с Титаником и говорят что корабль-то реально непотопляемый. // Иван Марков
как я обожаю пг врунов
игр даже еле еле на мощном проце и норм видеокарты держит 26 фпс - если включить все свисто перделки то до 60 поднять можно но фпс всё ровно 46 - на фср можно перейти но не лучше, так + с патчами фпс почему-то ниже становиться
хоспади опять эти хомяки со своим стидеком
ещё и ноют на руткрекере в каждой раздаче
ну так слабое железо и на линуксе