Патчи не помогли - Marvel's Spider-Man 2 потерял верификацию для Steam Deck

Вокруг ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 продолжаются споры о качестве оптимизации, и, похоже, ситуация становится всё более неприятной для игроков. Несмотря на восемь выпущенных патчей, игра вновь оказалась в центре внимания — теперь уже из-за потери официальной верификации для Steam Deck. Valve понизила её статус с «Проверено» до «Играбельно», подтвердив тем самым опасения игроков.

Изначально игра получила верификацию в феврале, спустя несколько недель после выхода первого крупного обновления, улучшившего стабильность и интерфейс. Однако даже тогда пользователи отмечали, что игра еле держит 30 кадров в секунду на Steam Deck, требует ручной настройки графики и страдает от вылетов. Теперь, по прошествии месяца, статус был пересмотрен — и явно не в положительную сторону.

Обновления продолжают выходить, и студия Nixxes остаётся сосредоточенной на доработке порта, но даже восьмой патч не избавил пользователей от неожиданных падений частоты кадров и других технических проблем. Причём речь идёт не только о Steam Deck — жалобы поступают и от владельцев мощных игровых ПК, которые сталкиваются с аналогичными трудностями.

Издание PC Gamer ещё в феврале оценило ПК-версию в 57%, назвав её «слабым портом не самого сильного сиквела». В обзоре подчёркивается, что за зрелищными моментами и динамичными сражениями скрывается технически недоработанный продукт, не соответствующий масштабу и бюджету проекта.

Потеря статуса «Проверено» для такой высокопрофильной игры — редкость. И она ясно указывает: технические проблемы Marvel's Spider-Man 2 всё ещё далеки от окончательного решения.