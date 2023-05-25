Первый геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man 2 сравнили с ремастером первой игры на PlayStation 5 ©

Спустя всего несколько часов после презентации геймплея Marvel's Spider-Man 2 разве могло не выйти видео от ElAnalistaDeBits? Конечно же, нет, и знаменитый YouTube-канал выпускает сравнение двух игр от Insomniac Games.

Сравнение проводится между Marvel's Spider-Man 2 и Marvel's Spider-Man Remastered на PlayStation 5, и видео подчеркивает многочисленные косметические улучшения сиквела, который, безусловно, может рассчитывать на более продвинутый технический отсек, чем его предшественник.

Улучшения касаются уровня детализации зданий, увеличения дистанции прорисовки, а ElAnalista подчеркивает возможное наличие цикла день/ночь, хотя по этому аспекту все еще есть сомнения. Скорость передвижения Человека-паука, похоже, увеличилась, и, конечно, нет недостатка в улучшениях полигональных моделей, лиц персонажей, теней и системы освещения, в частности, отражения теперь кажутся более реалистичными, как и вода.

В техническом плане Marvel's Spider-Man 2 выглядит достойно в этой первой презентации, даже если нет недостатка в комментариях, говорящих о снижении качества по сравнению с тем, что обещала Insomniac Games, как часто бывает в таких случаях.

Marvel's Spider-Man 2 будет чистым next-gen, обещает Insomniac, через несколько месяцев мы сможем получить игру в свои руки и тогда узнаем, соответствуют ли эти заявления действительности.