Первый геймплейный трейлер Marvel's Spider-Man 2 сравнили с ремастером первой игры на PlayStation 5

Спустя всего несколько часов после презентации геймплея Marvel's Spider-Man 2 разве могло не выйти видео от ElAnalistaDeBits? Конечно же, нет, и знаменитый YouTube-канал выпускает сравнение двух игр от Insomniac Games.
Сравнение проводится между Marvel's Spider-Man 2 и Marvel's Spider-Man Remastered на PlayStation 5, и видео подчеркивает многочисленные косметические улучшения сиквела, который, безусловно, может рассчитывать на более продвинутый технический отсек, чем его предшественник.
Улучшения касаются уровня детализации зданий, увеличения дистанции прорисовки, а ElAnalista подчеркивает возможное наличие цикла день/ночь, хотя по этому аспекту все еще есть сомнения. Скорость передвижения Человека-паука, похоже, увеличилась, и, конечно, нет недостатка в улучшениях полигональных моделей, лиц персонажей, теней и системы освещения, в частности, отражения теперь кажутся более реалистичными, как и вода.
В техническом плане Marvel's Spider-Man 2 выглядит достойно в этой первой презентации, даже если нет недостатка в комментариях, говорящих о снижении качества по сравнению с тем, что обещала Insomniac Games, как часто бывает в таких случаях.
Marvel's Spider-Man 2 будет чистым next-gen, обещает Insomniac, через несколько месяцев мы сможем получить игру в свои руки и тогда узнаем, соответствуют ли эти заявления действительности.
Графику слегка подтянули, но в некоторых моментах видно сильное мыло, ps5 не тянет( , добавили новых гемплейных фишек, испортили интерфейс игры ( надеюсь исправят ), очень плохой чёрный костюм и всё. Нам обещали некст ген который будет выжимать соки из ps5, но как всегда нас обманули, но в их оправдания скажу, что в серии batman arkham тоже так было, минимум изменений в гемплее и подтянутая графика.
Разница в графоуни между сити и рыцарем очень существенная была.
Гемплейно ничё а графон не подъехал, мож на пк потом лучшую версию подвезут....
только batman arkham knight до сих пор лучший по графике !И даже лучше 2 паучка !
ну не лучше паука это ты загнул- достойная графика до сих пор да, но на том же уровне что и паук. Я уже 3 раза в бэтмана играл и в пауках тоже.