Питер и Майлз сражаются против Венома на рекламных 3D-билбордах Marvel's Spider-Man 2 ©

Осталась всего пара недель до долгожданного Marvel's Spider-Man 2 на PlayStation 5 и сегодня игра появилась на нескольких впечатляющих 3D-билбордах, что продолжает усиливать ажиотаж по мере приближения.

Впечатляющая реклама показывает, как Питер Паркер и Майлз Моралес сражаются с Веномом, прежде чем зловещий симбионт "вылезает" из рекламного билборда.

Игра Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября 2023 года только на PlayStation 5. Предварительная загрузка проекта запланирована на 13 октября. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00