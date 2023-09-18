Питер Паркер встречается с Крейвеном-охотником в новом ролике Marvel's Spider-Man 2 ©

В сети появился геймплейный ролик из сюжетной кампании Marvel's Spider-Man 2, в котором Питер пытается сразится Крейвеном-охотником. Пока не известно, был ли он выпущен легально или нет - Sony пока не удалила его, так что давайте посмотрим.

Как уже говорилось, в роликах фигурируют Питер в костюме симбиота и Крейвен, причем последний оказывается действительно опасным противником: в ходе противостояния он вскоре обнаруживает, что симбиот плохо реагирует на звуковые волны, что заставляет его противника спасаться бегством.

Marvel's Spider-Man 2 дебютирует в магазинах 20 октября, эксклюзивно на PS5.