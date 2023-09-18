Питер Паркер встречается с Крейвеном-охотником в новом ролике Marvel's Spider-Man 2

В сети появился геймплейный ролик из сюжетной кампании Marvel's Spider-Man 2, в котором Питер пытается сразится Крейвеном-охотником. Пока не известно, был ли он выпущен легально или нет - Sony пока не удалила его, так что давайте посмотрим.
Как уже говорилось, в роликах фигурируют Питер в костюме симбиота и Крейвен, причем последний оказывается действительно опасным противником: в ходе противостояния он вскоре обнаруживает, что симбиот плохо реагирует на звуковые волны, что заставляет его противника спасаться бегством.
Marvel's Spider-Man 2 дебютирует в магазинах 20 октября, эксклюзивно на PS5.
Волк из Ну Погоди, даст пи....ды и Питер Паркеру и всей его шобле ебле )))
мне кажется веномом будет крейвен ибо гарри какой то добрый так они еще вместе что то делают, а крейвен как раз в этой сцене может получить симбиота, питер может тоже стать им , веном полностью завладеет его разумом а маилзу надо будет его спасать
Так ведь есть арты и скрины, где пит вместе с моралесом бьются с Веномом.
это концепт арты, разрабы могут сделать все угодно, чтобы запутать игроков , ведь по началу разрабы сказали что это не эдди брок , и многие считали что это гарри ведь он лечился с помощью венома, но после трейлеров как то мало вероятности то что это гарри. Самое логичное это то что крейвен это веном, так как журналисты утверждают что главный злодей игры это крейвен. Скорее всего битва против питера в симбиоте будет 100 процентов, мало вероятно что он станет веномом, но скорее всего будет битва маилза и питера, ведь давали намеки на эту битву в трейлерах, а именно то что майлз будет спасать питера от симбиота биоэнергией. Теорий очень много, но подробнее мы узнаем в самой игре или ближе к релизу. либо крейвен, что много вероятно, либо гарри но в это слабо вериться, а питер скорее всего будет представлен в драке с маилзом в виде озверевшего симбиота. Это просто теории, а так пока что никто точно не знает