ПК-порт Marvel's Spider-Man 2 страдает из-за технологии DirectStorage

Недавний релиз порт Marvel's Spider-Man 2 на ПК получился не самым гладким из-за багов и проблем с производительностью. И, похоже, стало известно, что одним из аспектов, который ухудшает ситуацию, является использование DirectStorage, поскольку система поглощает важнейшие ресурсы GPU.

API DirectStorage от Microsoft используется для снижения нагрузки на процессор при передаче тысяч сжатых файлов с SSD в видеопамять видеокарты. Вместо последовательной обработки каждого файла DirectStorage позволяет процессору выполнять многозадачность процесса и использовать системную память более эффективно.

У Nixxes большой опыт работы с DirectStorage, поскольку разработчики уже использовали его в других портах Sony. Однако технический канал Compusemble на X указывает на одно важное отличие: Spider-Man 2 использует опцию декомпрессии GPU в DirectStorage, которую в большинство других портированных игр не включили (исключение составляет Ratchet & Clank с высокими настройками графики).

Многие игры хранят все ресурсы в сжатом формате, чтобы ускорить загрузку и занимать меньше места на SSD или жестком диске. Однако для того, чтобы GPU мог их использовать, их необходимо распаковать, и эта работа традиционно выполняется центральным процессором. Однако DirectStorage имеет возможность позволить GPU сделать это вместо него с помощью системы под названием GDeflate.

Технологию нормально использовать, если у графического процессора есть много свободной производительности для выделения задач, но не если он уже занят выполнением обычных задач рендеринга. Вот почему Nixxes не использовали декомпрессию GPU в Ghost of Tsushima.

PlayStation 5 не страдает от этой проблемы, поскольку у нее есть специальное оборудование для обработки передачи ресурсов и декомпрессии, в то время как скромный игровой ПК — нет. Разработчикам приходится довольствоваться использованием центрального и графического процессоров.