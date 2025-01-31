ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 неплохо стартовала в Steam, обогнав несколько последних релизов Sony

Marvel's Spider-Man 2 официально дебютировала на ПК в Steam и Epic Games Store. По имеющимся данным на SteamDB, игра взяла довольно неплохой старт, учитывая тот факт, что у неё почти не было маркетинга, а предзаказы открылись только вчера.
Игра достигла 18 097 игроков онлайн, что далеко не худший показатель. Стоит сказать, что она обогнала последние неудачные релизы Sony в виде Concord, LEGO Horizon Adventures, Horizon Zero Dawn Remastered и Until Dawn, а также вошла в десятку лучших проектов PlayStation на ПК, опередив Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection.
Беспокоят лишь неоднозначные мнения игроков, которых на момент написания новости 480. Из них 297 положительных (61,9%) и 183 отрицательных (38,1%). Игроки жалуются на частые зависания игры, включая сбои и ошибки, а также на плохую оптимизацию.
Версия для ПК в полной мере использует мощности современных компьютеров, благодаря внедренным технологиям и улучшениям студии Nixxes Software. Вы можете запустить игру в 4K и 60 FPS, а также включить трассировку лучей, реконструкцию лучей и использовать масштабирование — DLSS 3, FSR 3.1 и Xess. Кроме того, доступна генерация кадров.
неплохо, неплохо
«Ужасный порт, 25 FPS с DLSS и включенной генерацией кадров на RTX 3060», — SUPR3M3TORTILL4.
«Ужасная производительность, даже не удаётся добиться стабильных 60 кадров в секунду при разрешении 1080p», — ReDFroG2526.
«Зависает компьютер после 10-15 минут игры», — Chroma.
«Вылетел при запуске. Пробовал обновить драйверы, ничего не изменилось. Даже не могу зайти в главное меню», — dtfe.
«Игра постоянно вылетает даже на низких настройках графики, это ужасный порт», — TotallyNotASith.
«Игра вылетает после боя с песочным человеком. Некоторые говорят, что это из-за Frame Generation», — Protosynac.
«Симулятор вылетов», — zAbel.
«Игра буквально сломана. Вылетает в прологе, и да, я обновил драйвера для 4090. Так нельзя выпускать игру Sony», — Gonsnakex.
«Оптимизация года», — Борис Пудж.
«Nixxes во второй раз забывает про оптимизацию», — Reggy.
«За 3 часа около 5 вылетов. Все во время катсцен. Это худший порт NIXXES», — DJ STEF45.
Второй раз? Напомните мне первую раз, я чё то пропустил что-ли....
видимо они просто выпустили одну из ранних бразильских сборок вместо своей ;)
Ор
странно у Nixxes так то обычно нормальные порты.
на торрентах подтверждаю все так же, сотни людей пишут что лагает вылетает даже на топовых компах, и опять же вспоминаем клоунов, которые говорили что бразильская версия это неюзаный продукт, а по факту я сам прошел бразильскую на 100% без багов и вылетов, вот и думайте)
Для игры, которая якобы продалась на пс5 тиражом больше 10 миллионов, 18 097 игроков онлайн в стиме это абсолютно позорный показатель.
// Максим Леонов
Ну завтра я гляну что там с оптимизонам!
не глянешь
Почему?
когда уже трейнеры завезут
зачем тебе трейнер? ты инвалид?
xD,а смысл мне тратить время на многочасовой гринд в игре?
ясно, типичный казуал с ютуба, типа прайти па быстрому и все крута дааа
было бы вот так все однозначно,но я проходил первую часть 2 раза на платину с трейнером и без
на самой низкой? крута, верите или нет, но спайдер это не казуальная игра, на высокой сложности она заставил попотеть любого, особенно 2 часть! И только на геймпаде играть
14700к 4080
со всеми свистелками перделками вкл. 4 к 60фпс вылеты каждые 1-2 минуту после песочного человека. хорошо что не купил…