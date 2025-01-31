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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 140 оценок

ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 неплохо стартовала в Steam, обогнав несколько последних релизов Sony

monk70
Новости

Marvel's Spider-Man 2 официально дебютировала на ПК в Steam и Epic Games Store. По имеющимся данным на SteamDB, игра взяла довольно неплохой старт, учитывая тот факт, что у неё почти не было маркетинга, а предзаказы открылись только вчера.

Игра достигла 18 097 игроков онлайн, что далеко не худший показатель. Стоит сказать, что она обогнала последние неудачные релизы Sony в виде Concord, LEGO Horizon Adventures, Horizon Zero Dawn Remastered и Until Dawn, а также вошла в десятку лучших проектов PlayStation на ПК, опередив Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection.

Беспокоят лишь неоднозначные мнения игроков, которых на момент написания новости 480. Из них 297 положительных (61,9%) и 183 отрицательных (38,1%). Игроки жалуются на частые зависания игры, включая сбои и ошибки, а также на плохую оптимизацию.

Версия для ПК в полной мере использует мощности современных компьютеров, благодаря внедренным технологиям и улучшениям студии Nixxes Software. Вы можете запустить игру в 4K и 60 FPS, а также включить трассировку лучей, реконструкцию лучей и использовать масштабирование — DLSS 3, FSR 3.1 и Xess. Кроме того, доступна генерация кадров.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
Simple Jack

неплохо, неплохо

Спойлер

«Ужасный порт, 25 FPS с DLSS и включенной генерацией кадров на RTX 3060», — SUPR3M3TORTILL4.

«Ужасная производительность, даже не удаётся добиться стабильных 60 кадров в секунду при разрешении 1080p», — ReDFroG2526.

«Зависает компьютер после 10-15 минут игры», — Chroma.

«Вылетел при запуске. Пробовал обновить драйверы, ничего не изменилось. Даже не могу зайти в главное меню», — dtfe.

«Игра постоянно вылетает даже на низких настройках графики, это ужасный порт», — TotallyNotASith.

«Игра вылетает после боя с песочным человеком. Некоторые говорят, что это из-за Frame Generation», — Protosynac.

«Симулятор вылетов», — zAbel.

«Игра буквально сломана. Вылетает в прологе, и да, я обновил драйвера для 4090. Так нельзя выпускать игру Sony», — Gonsnakex.

«Оптимизация года», — Борис Пудж.

«Nixxes во второй раз забывает про оптимизацию», — Reggy.

«За 3 часа около 5 вылетов. Все во время катсцен. Это худший порт NIXXES», — DJ STEF45.

4
Zick211
«Nixxes во второй раз забывает про оптимизацию», — Reggy.

Второй раз? Напомните мне первую раз, я чё то пропустил что-ли....

0
Lucrise

видимо они просто выпустили одну из ранних бразильских сборок вместо своей ;)

0
Spillik
«Оптимизация года», — Борис Пудж

Ор

0
Никита Дроздоvv

странно у Nixxes так то обычно нормальные порты.

0
Лидер 666

на торрентах подтверждаю все так же, сотни людей пишут что лагает вылетает даже на топовых компах, и опять же вспоминаем клоунов, которые говорили что бразильская версия это неюзаный продукт, а по факту я сам прошел бразильскую на 100% без багов и вылетов, вот и думайте)

0
goodneighbor

Для игры, которая якобы продалась на пс5 тиражом больше 10 миллионов, 18 097 игроков онлайн в стиме это абсолютно позорный показатель.

1
Пользователь ВКонтакте

// Максим Леонов

0
Никита Дроздоvv

Ну завтра я гляну что там с оптимизонам!

0
Ba11istiquePro

не глянешь

0
Никита Дроздоvv Ba11istiquePro

Почему?

0
ItsSpidy

когда уже трейнеры завезут

0
Лидер 666

зачем тебе трейнер? ты инвалид?

2
ItsSpidy Лидер 666

xD,а смысл мне тратить время на многочасовой гринд в игре?

0
Лидер 666 ItsSpidy

ясно, типичный казуал с ютуба, типа прайти па быстрому и все крута дааа

1
ItsSpidy Лидер 666

было бы вот так все однозначно,но я проходил первую часть 2 раза на платину с трейнером и без

0
Лидер 666 ItsSpidy

на самой низкой? крута, верите или нет, но спайдер это не казуальная игра, на высокой сложности она заставил попотеть любого, особенно 2 часть! И только на геймпаде играть

1
SuPeR_MeR3ocTb

14700к 4080

со всеми свистелками перделками вкл. 4 к 60фпс вылеты каждые 1-2 минуту после песочного человека. хорошо что не купил…

-1