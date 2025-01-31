ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 неплохо стартовала в Steam, обогнав несколько последних релизов Sony

Marvel's Spider-Man 2 официально дебютировала на ПК в Steam и Epic Games Store. По имеющимся данным на SteamDB, игра взяла довольно неплохой старт, учитывая тот факт, что у неё почти не было маркетинга, а предзаказы открылись только вчера.

Игра достигла 18 097 игроков онлайн, что далеко не худший показатель. Стоит сказать, что она обогнала последние неудачные релизы Sony в виде Concord, LEGO Horizon Adventures, Horizon Zero Dawn Remastered и Until Dawn, а также вошла в десятку лучших проектов PlayStation на ПК, опередив Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection.

Беспокоят лишь неоднозначные мнения игроков, которых на момент написания новости 480. Из них 297 положительных (61,9%) и 183 отрицательных (38,1%). Игроки жалуются на частые зависания игры, включая сбои и ошибки, а также на плохую оптимизацию.

Версия для ПК в полной мере использует мощности современных компьютеров, благодаря внедренным технологиям и улучшениям студии Nixxes Software. Вы можете запустить игру в 4K и 60 FPS, а также включить трассировку лучей, реконструкцию лучей и использовать масштабирование — DLSS 3, FSR 3.1 и Xess. Кроме того, доступна генерация кадров.