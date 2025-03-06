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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 1 743 оценки

ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила 4-й крупный патч с оптимизацией производительности и улучшением стабильности

monk70
Новости

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выпуске 4-го крупного патча (версия 1.305.0.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление включает в себя различные оптимизации производительности, улучшения стабильности и исправления ошибок на основе отзывов игроков.

Разработчики улучшили производительность в инстансах с песком, исправили ошибку, которая могла привести к невидимым следам миссий, и сделали несколько улучшений, связанных с трассировкой лучей. В этот патч также включено несколько визуальных исправлений ошибок и оптимизаций, связанных с различными аспектами, такими как отражения, тени и текстуры.

Заметки о выпуске (1.305.0.0)

  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой следы миссий не отображались при первом прохождении для некоторых игроков.
  • Оптимизация производительности ЦП и ГП, связанная с трассировкой лучей.
  • Улучшение производительности в областях с песком.
  • Улучшение производительности навигации по карте.
  • Настройки яркости, контрастности и визуальных эффектов больше не сбрасываются при перезапуске игры или смене времени суток.
  • Исправлен сбой, который мог произойти при быстром выходе из игры после ее запуска.
  • Исправлен сбой, который мог произойти на четырехъядерных процессорах при включении трассировки лучей.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой тени с трассировкой лучей гнезд симбиотов сохранялись после их очистки.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой тени с трассировкой лучей в некоторых случаях вызывали чрезмерное освещение.
  • Исправлена ​​ошибка с отражениями с трассировкой лучей, из-за которой персонажи выглядели темнее, когда Окружающее затенение было установлено на XeGTAO.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой мышь могла застрять в состоянии перетаскивания при перетаскивании полосы прокрутки.
  • Ввод [Пробел] в «Нажмите [Пробел] для продолжения» больше не будет заменен клавишей, сопоставленной с «Прыжок».
  • Различные исправления сбоев и улучшения стабильности.
  • Различные исправления визуальных ошибок, связанных с отражениями с трассировкой лучей.
  • Различные исправления для окружающего затенения с трассировкой лучей и теней с трассировкой лучей
  • Различные исправления ошибок и улучшения пользовательского интерфейса.
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22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
Голубая Лагуна

Отпишитесь кто, есть ли разница в производительности ?

7
Голубая Лагуна

В итоге сам и проверил, ФПС точно вырос, думаю кадров на 20 у меня выше стало, теперь я отключил генерацию кадров от AMD, в этой игре она сделана через одно место.

6
Sunsh1ne98 Голубая Лагуна

Генерация кадров от АМД только хуже делает - ФПС даже падает))

-1
Голубая Лагуна Sunsh1ne98

У меня повышается, но при резких поворотах камеры, игра фризит дико, без генерации такой проблем нету, более того, мод на генерацию кадров работает лучше, чем официальная в это игре.

-1
rtnrwv

вот теперь можно скачать и играть

3
romero52

пока сижу в ff 7re. Думаю не раньше пары недель дойду до челопука. к тому времени еще будет парочка патчей и норм...

1
kotasha

А кто там говорил спс за бета тест ? На пк по сути и становишься не вольным бета тестером сколько должно пройти время что бы пройти игру без запинки без задоринки.

1
mckad007

только прикол в том,что на консоли ты навсегда им остаешься

5
kotasha mckad007

На пк ед ток плюс, что за игру можно не копейки не платить, но проблема то что сколько нужно ждать патчей чтобы поиграть нормально не понятно.

-2
sergio5321 kotasha

я ее на платину прошел на плойке, ни одного лага или вылета. Сейчас на пк прохожу, и с релиза тоже не заметил каких либо проблем, выставил всё на ультра и вперёд

0
simiola

Люди ее давно на пк прошли, просто графику ставили ниже чем могли бы, прошел месяц с релиза уже думаю можно без проблем пройти с хорошей графикой. Кстати на консолях тоже выходят игры с проблемами с производительностью, дропы ФПС, падение разрешения, баги и т.д.

0
simiola kotasha

На ПК можно с лучшей графикой пройти, все управление под себя настроить, русификаторы и озвучки поставить, модами исправить некоторые недостатки игр и тд

0
Пользователь ВКонтакте

Подождём ещё пару патчей пожалуй // Иван Страждин

1
Пользователь ВКонтакте

Не надо ждать, все там нормально // Владимир Пирогов

-2
SERGEY-SP

Отпишитесь кто поставил патч и затестил?разница в производительности поднялась??

0
Rorschach93

вот норм релиз, а не то от Бразилии

-1
6363

Сравниваешь оф релиз и сделанный на слитом билде игру, мда.

1
Владислав Леушин

Уже прошёл игру, спасибо! Однако заметил проблемы с оптимизацией, баги и визуальные эффекты.

Также я записывал серию игры для своего канала на YouTube. На 9-й серии я обновил игру, и путь к файлу конфигурации изменился. Из-за этого ОБС начала брать звук из игры, но путь к нему уже был другим. В результате все 10 серий были записаны без звука игры.

Вывод: всегда проверяйте все настройки! А не играйте на автомате...

-2
Пользователь ВКонтакте

Как там теперь оптимизон с лучиками на ультрах с топчиковым FG? // New Show

-4
ilya6969

А то на ультра графоне на 4090 с трансформером и ультра лучи всего 140-160фпс давало с генератором

Мало в

-5
Sunsh1ne98

Что-то на буржуйском.

3
Fatcannabis

Генератор создает фейковый фпс, с задержкой вывода изображения 500 мс

1