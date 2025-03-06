ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила 4-й крупный патч с оптимизацией производительности и улучшением стабильности

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выпуске 4-го крупного патча (версия 1.305.0.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление включает в себя различные оптимизации производительности, улучшения стабильности и исправления ошибок на основе отзывов игроков.
Разработчики улучшили производительность в инстансах с песком, исправили ошибку, которая могла привести к невидимым следам миссий, и сделали несколько улучшений, связанных с трассировкой лучей. В этот патч также включено несколько визуальных исправлений ошибок и оптимизаций, связанных с различными аспектами, такими как отражения, тени и текстуры.
Заметки о выпуске (1.305.0.0)
- Исправлена ошибка, из-за которой следы миссий не отображались при первом прохождении для некоторых игроков.
- Оптимизация производительности ЦП и ГП, связанная с трассировкой лучей.
- Улучшение производительности в областях с песком.
- Улучшение производительности навигации по карте.
- Настройки яркости, контрастности и визуальных эффектов больше не сбрасываются при перезапуске игры или смене времени суток.
- Исправлен сбой, который мог произойти при быстром выходе из игры после ее запуска.
- Исправлен сбой, который мог произойти на четырехъядерных процессорах при включении трассировки лучей.
- Исправлена ошибка, из-за которой тени с трассировкой лучей гнезд симбиотов сохранялись после их очистки.
- Исправлена ошибка, из-за которой тени с трассировкой лучей в некоторых случаях вызывали чрезмерное освещение.
- Исправлена ошибка с отражениями с трассировкой лучей, из-за которой персонажи выглядели темнее, когда Окружающее затенение было установлено на XeGTAO.
- Исправлена ошибка, из-за которой мышь могла застрять в состоянии перетаскивания при перетаскивании полосы прокрутки.
- Ввод [Пробел] в «Нажмите [Пробел] для продолжения» больше не будет заменен клавишей, сопоставленной с «Прыжок».
- Различные исправления сбоев и улучшения стабильности.
- Различные исправления визуальных ошибок, связанных с отражениями с трассировкой лучей.
- Различные исправления для окружающего затенения с трассировкой лучей и теней с трассировкой лучей
- Различные исправления ошибок и улучшения пользовательского интерфейса.
Отпишитесь кто, есть ли разница в производительности ?
В итоге сам и проверил, ФПС точно вырос, думаю кадров на 20 у меня выше стало, теперь я отключил генерацию кадров от AMD, в этой игре она сделана через одно место.
Генерация кадров от АМД только хуже делает - ФПС даже падает))
У меня повышается, но при резких поворотах камеры, игра фризит дико, без генерации такой проблем нету, более того, мод на генерацию кадров работает лучше, чем официальная в это игре.
вот теперь можно скачать и играть
пока сижу в ff 7re. Думаю не раньше пары недель дойду до челопука. к тому времени еще будет парочка патчей и норм...
А кто там говорил спс за бета тест ? На пк по сути и становишься не вольным бета тестером сколько должно пройти время что бы пройти игру без запинки без задоринки.
только прикол в том,что на консоли ты навсегда им остаешься
На пк ед ток плюс, что за игру можно не копейки не платить, но проблема то что сколько нужно ждать патчей чтобы поиграть нормально не понятно.
я ее на платину прошел на плойке, ни одного лага или вылета. Сейчас на пк прохожу, и с релиза тоже не заметил каких либо проблем, выставил всё на ультра и вперёд
Люди ее давно на пк прошли, просто графику ставили ниже чем могли бы, прошел месяц с релиза уже думаю можно без проблем пройти с хорошей графикой. Кстати на консолях тоже выходят игры с проблемами с производительностью, дропы ФПС, падение разрешения, баги и т.д.
На ПК можно с лучшей графикой пройти, все управление под себя настроить, русификаторы и озвучки поставить, модами исправить некоторые недостатки игр и тд
Подождём ещё пару патчей пожалуй // Иван Страждин
Не надо ждать, все там нормально // Владимир Пирогов
Отпишитесь кто поставил патч и затестил?разница в производительности поднялась??
вот норм релиз, а не то от Бразилии
Сравниваешь оф релиз и сделанный на слитом билде игру, мда.
Уже прошёл игру, спасибо! Однако заметил проблемы с оптимизацией, баги и визуальные эффекты.
Также я записывал серию игры для своего канала на YouTube. На 9-й серии я обновил игру, и путь к файлу конфигурации изменился. Из-за этого ОБС начала брать звук из игры, но путь к нему уже был другим. В результате все 10 серий были записаны без звука игры.
Вывод: всегда проверяйте все настройки! А не играйте на автомате...
Как там теперь оптимизон с лучиками на ультрах с топчиковым FG? // New Show
А то на ультра графоне на 4090 с трансформером и ультра лучи всего 140-160фпс давало с генератором
Мало в
Что-то на буржуйском.
Генератор создает фейковый фпс, с задержкой вывода изображения 500 мс