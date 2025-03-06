ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила 4-й крупный патч с оптимизацией производительности и улучшением стабильности

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выпуске 4-го крупного патча (версия 1.305.0.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление включает в себя различные оптимизации производительности, улучшения стабильности и исправления ошибок на основе отзывов игроков.

Разработчики улучшили производительность в инстансах с песком, исправили ошибку, которая могла привести к невидимым следам миссий, и сделали несколько улучшений, связанных с трассировкой лучей. В этот патч также включено несколько визуальных исправлений ошибок и оптимизаций, связанных с различными аспектами, такими как отражения, тени и текстуры.

Заметки о выпуске (1.305.0.0)