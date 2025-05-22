ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила патч #10 с полной поддержкой NVIDIA DLSS 4

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выходе обновления №10 (версия 1.520.0.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление добавляет полную поддержку NVIDIA DLSS 4 и улучшения стабильности на основе отзывов игроков.
NVIDIA DLSS 4 включает модель Transformer для масштабирования, которую можно использовать со всеми графическими процессорами NVIDIA RTX. Этот новый алгоритм масштабирования обеспечивает большую стабильность изображения, меньшее количество ореолов и улучшенное сглаживание по сравнению с моделью Legacy, которая может обеспечивать лучшую производительность в зависимости от графического процессора.
Для пользователей NVIDIA RTX 50-й серии теперь доступна генерация нескольких кадров. Эту функцию можно использовать, включив генерацию кадров DLSS и настроив новую опцию Max Generated Frames в меню Дисплей.
Заметки о выпуске (1.520.0.0)
- Интегрированная NVIDIA DLSS 4 с моделью Transformer для масштабирования и генерации нескольких кадров для поддерживаемых графических процессоров.
- Добавлена возможность переключения между моделями Legacy и Transformer для масштабирования NVIDIA DLSS.
- Добавлена опция Max Generated Frames для управления количеством генерируемых кадров при использовании генерации нескольких кадров на графических процессорах NVIDIA RTX 50-й серии.
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки Steam Deck, выполнившие начальную загрузку в автономном режиме, сталкивались с постоянным сообщением об ошибке привязки учетной записи PSN, из-за чего они не могли запустить игру.
- Улучшения стабильности.
Когда нибудь перепройду все части. Наверно перед релизом новой части на пк)
Уже 10 патчей а оптимизация как была на дне так и осталась
Да не, уже хорошо даже я бы сказал, на релизе фризила, сейчас летает. Прошел где то двумя патчами ранее
С самого релиза играл на 7600 От красных) 8gb
с высокими настройками и отличный FPS 50 на в 2 к)) и стабильных 60 на высоких без генерации и тд в FHD
карта стоила мне 2 года назад 250$
если это ПЛОХАЯ оптимизация ( а сейчас с патчами дела еще лучше) то я прям не знаю))
единственное что на старте вылетал BSOD)) но это была проблема ДАННОЙ карты)) *массово
решилось изменением тактовой частоты а родной утильке от амд
покрути быстро мышкой увидешь что от фпс не чё не остаётся и они это с релиза не фиксят
Эта та часть где Питера Паркера холодильником прижало и он не мог встать?)
Хорошая игра, проходил с пятым патчем всё было хорошо, только лица рябили когда катсцены были
Вероятно это еще не последний патч, еще будут скорей всего )
Из патча в патч , словно под копирку пишут почти одно и то-же, но если акцентировать внимание на фразе ОПТИМИЗАЦИЯ, то за эти 10ть патчей, она летать блин на тостере уже должна, но (сужу по первым 5) как была она хреновая, так и осталась. А после вот этих вот FSR+DLSS и тд, так вообще скоро забьют и это слово будет забыть -_- .
прошел игра отличная но второй раз играть нет смысла
Там и до этого был выбор