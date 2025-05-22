ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.9 2 022 оценки

ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила патч #10 с полной поддержкой NVIDIA DLSS 4

monk70 monk70

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выходе обновления №10 (версия 1.520.0.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление добавляет полную поддержку NVIDIA DLSS 4 и улучшения стабильности на основе отзывов игроков.

NVIDIA DLSS 4 включает модель Transformer для масштабирования, которую можно использовать со всеми графическими процессорами NVIDIA RTX. Этот новый алгоритм масштабирования обеспечивает большую стабильность изображения, меньшее количество ореолов и улучшенное сглаживание по сравнению с моделью Legacy, которая может обеспечивать лучшую производительность в зависимости от графического процессора.

Marvel's Spider-Man 2 "Патч 10 - v1.520.0.0"

Для пользователей NVIDIA RTX 50-й серии теперь доступна генерация нескольких кадров. Эту функцию можно использовать, включив генерацию кадров DLSS и настроив новую опцию Max Generated Frames в меню Дисплей.

Заметки о выпуске (1.520.0.0)

  • Интегрированная NVIDIA DLSS 4 с моделью Transformer для масштабирования и генерации нескольких кадров для поддерживаемых графических процессоров.
  • Добавлена ​​возможность переключения между моделями Legacy и Transformer для масштабирования NVIDIA DLSS.
  • Добавлена ​​опция Max Generated Frames для управления количеством генерируемых кадров при использовании генерации нескольких кадров на графических процессорах NVIDIA RTX 50-й серии.
  • Исправлена ​​ошибка, из-за которой игроки Steam Deck, выполнившие начальную загрузку в автономном режиме, сталкивались с постоянным сообщением об ошибке привязки учетной записи PSN, из-за чего они не могли запустить игру.
  • Улучшения стабильности.
18
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
BloomingVysor

Когда нибудь перепройду все части. Наверно перед релизом новой части на пк)

3
agula98

Уже 10 патчей а оптимизация как была на дне так и осталась

3
BloomingVysor

Да не, уже хорошо даже я бы сказал, на релизе фризила, сейчас летает. Прошел где то двумя патчами ранее

4
76benziNNa

С самого релиза играл на 7600 От красных) 8gb
с высокими настройками и отличный FPS 50 на в 2 к)) и стабильных 60 на высоких без генерации и тд в FHD
карта стоила мне 2 года назад 250$
если это ПЛОХАЯ оптимизация ( а сейчас с патчами дела еще лучше) то я прям не знаю))
единственное что на старте вылетал BSOD)) но это была проблема ДАННОЙ карты)) *массово
решилось изменением тактовой частоты а родной утильке от амд

3
Extor Menoger 76benziNNa

покрути быстро мышкой увидешь что от фпс не чё не остаётся и они это с релиза не фиксят

ExclusiveKirk

Эта та часть где Питера Паркера холодильником прижало и он не мог встать?)

2
EvgeniiV

Хорошая игра, проходил с пятым патчем всё было хорошо, только лица рябили когда катсцены были

1
Misha Mi

Вероятно это еще не последний патч, еще будут скорей всего )

1
Kokoprime1991

Из патча в патч , словно под копирку пишут почти одно и то-же, но если акцентировать внимание на фразе ОПТИМИЗАЦИЯ, то за эти 10ть патчей, она летать блин на тостере уже должна, но (сужу по первым 5) как была она хреновая, так и осталась. А после вот этих вот FSR+DLSS и тд, так вообще скоро забьют и это слово будет забыть -_- .

1
WerGC

прошел игра отличная но второй раз играть нет смысла

erkins007

Там и до этого был выбор