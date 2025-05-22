ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 получила патч #10 с полной поддержкой NVIDIA DLSS 4

Insomniac Games и Nixxes сообщили о выходе обновления №10 (версия 1.520.0.0) для ПК-версии Marvel's Spider-Man 2. Это обновление добавляет полную поддержку NVIDIA DLSS 4 и улучшения стабильности на основе отзывов игроков.

NVIDIA DLSS 4 включает модель Transformer для масштабирования, которую можно использовать со всеми графическими процессорами NVIDIA RTX. Этот новый алгоритм масштабирования обеспечивает большую стабильность изображения, меньшее количество ореолов и улучшенное сглаживание по сравнению с моделью Legacy, которая может обеспечивать лучшую производительность в зависимости от графического процессора.

Для пользователей NVIDIA RTX 50-й серии теперь доступна генерация нескольких кадров. Эту функцию можно использовать, включив генерацию кадров DLSS и настроив новую опцию Max Generated Frames в меню Дисплей.

Заметки о выпуске (1.520.0.0)