По мнению главы отдела звукозаписи PS Studios, Marvel's Spider-Man 2 - это лучшая игра, созданная Insomniac ©

По мнению Джереми Вуало (Jeremie Voillot), директора по звуковому оформлению PlayStation Studios, Marvel's Spider-Man 2 - это самая лучшая игра, которую когда-либо создавала студия Insomniac Games.

На портале LinkedIn Вуало высказался в адрес тех, кто работает над новой игрой Insomniac Games; в частности, в адрес сотрудников отдела по работе со звуком.

Я просто хочу уделить минутку потрясающей команде звукорежиссеров [...] чудесной и талантливой группе людей, с которыми мне довелось работать", - начинается послание Вуало.



Я не уверен, что мир достаточно готов к тому, к тому, что (Insomniac Games) они собираются выпустить на рынок (Spider-Man 2) — она потрясающая и, по моему скромному мнению, их лучшая работа на данный момент.

Сразу же хотелось бы подчеркнуть, что приведенные выше высказывания исходят от сотрудника PlayStation Studios, поэтому до появления более независимых мнений к ним следует относиться с осторожностью.

При этом есть все предпосылки к тому, что Marvel's Spider-Man 2 и в самом деле может стать лучшей игрой Insomniac Games на сегодня, учитывая, что предыдущая часть считается одной из самых лучших эксклюзивов для PlayStation, которая вместе с аддоном про Майлза Моралеса разошлась тиражом более 35 млн. копий по всему миру.

В заключение напомним, что в недавно сети появились новые скриншоты, на которых изображен Нью-Йорк из эксклюзивной игры для PS5 - следующей главы приключений Человека-паука, которая поступит в продажу 20 октября 2023 года.