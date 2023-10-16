По словам Юрия Ловенталя, одержимость Питера симбиотом в Marvel's Spider-Man 2 "очень обоснована и правдоподобна" ©

Недавно Insomniac Games выпустила релизный трейлер Marvel’s Spider-Man 2, демонстрируя новых и возвращающихся злодеев, а также влияние Симбиота на Питера Паркера. Хотя доступный игровой процесс продемонстрировал некоторые ужасающие вещи с его психикой, его нападки на друзей только укрепили то, что с ним не все в порядке.

Поклонникам комиксов Marvel это хорошо известно. Однако для тех, кто знает Симбиота только из провального «Человека-паука 3», породившего мемы о Булли Магуайре, это может быть в новинку. В беседе с Collider актер Юрий Ловенталь, сыгравший Питера Паркера, сказал, что он рад, что фанаты смогут испытать это.

«Знание того, что я получу Симбиота и мне придется какое-то время играть совершенно другого Питера Паркера, было также очень захватывающим, потому что актеры любят играть злодеев. Но я не осознавал, насколько сложно будет сделать Питера плохим. Питер — дружелюбный сосед Человек-Паук, и заставить его действовать вопреки тому, кто он есть, заставить его стать эгоистичным, попытаться позаботиться о том, чтобы он стал жестоким, и все такое, и найти способ сделать это… Знаете, в прошлом, иногда, если вы ударили Симбиота по Питеру, и вдруг он стал Билли Магуайром, временами это могло быть комично, и это было то, чему они действительно хотели уделить большое внимание в этой игре. Они не хотели, чтобы это выглядело как шутка, пародия или мем.



Хотя я уверен, что эта игра породит миллион мемов, они хотели сохранить ее обоснованной, и все это произошло с отношениями и динамикой власти, а также с тем, как все изменилось по сравнению с предыдущими играми, как первой игрой, так и DLC, и игрой про Майлза. Я просто рад, что люди отправятся в это путешествие вместе с нами, потому что я был рад принять в нем участие».

Ловенталю не привыкать играть мрачных персонажей — он уже давно озвучивает Учиху Саске из «Наруто». Что касается того, направляется ли та же энергия на голос Симбиота Питера, он ответил:

«Да, конечно. Хотя я сознательно не говорил: «Мне нужно привлечь к этому немного Саске», некоторое совпадение неизбежно. И Саске интересен, потому что он был своего рода первым персонажем, с которым мне пришлось это сделать или с которым мне пришлось покопаться в этой области. До Саске я был ясноглазым и молодым, и я играл ясноглазых молодых героев, наивных, беспечных персонажей, и Саске был вроде как первым. Но теперь я играю Саске уже 18 лет, и у меня есть связь с этим темным местом, которого у меня, возможно, не было раньше, и это определенно пригодилось.



Но опять же, они хотели сделать это очень обоснованным и правдоподобным, чтобы у Питера была сюжетная линия. Он не просто щелкает выключателем становится плохим, он получает полномочия, и у него начинает пропадать ответственность, она разрушается, и мы все знаем, насколько важна ответственность для этой франшизы и Питера. Поэтому наблюдение за этим и отслеживание того, как ситуация становится все хуже и хуже и как это влияет на Питера, было очень важно для Insomniac».

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5, предварительная загрузка доступна уже сейчас. Хотя путешествие Питера с Симбиотом выглядит основной частью игры, Веном также присутствует и сеет хаос. Их личности еще предстоит раскрыть, но Питеру и Майлзу предстоит разобраться с множеством других угроз, таких как Ящерица и Крэйвен.