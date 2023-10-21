По всей видимости, в Insomniac хотят продолжить разрабатывать игры по Spider-Man

Едва успела выйти вторая часть игры, как уже начались разговоры о Marvel's Spider-Man 3, пусть пока и в совершенно гипотетическом ключе, но уже вызвавшие восторженные отклики со стороны Insomniac, креативный директор которой сообщил, что "это было бы эпично", если бы третья часть находилась в разработке у команды.

Принимая во внимание успех серии, несложно предположить, что Sony намерена и дальше продолжать " доить" Человека-паука, ставшего практически иконой PlayStation. На подкасте Friends Per Second креативный директор Insomniac Брайан Интихар ответил на очень "гипотетический", как не раз отмечал журналист, вопрос о возможности разработки Insomniac и Marvel's Spider-Man 3. И ответ был, однозначно, положительным - это все, что у них есть на данный момент.

"Если Spider-Man 1 и Miles Morales были похожи на нашего Железного человека, а Spider-Man 2 - на Гражданскую войну, то куда, по логике вещей, нам двигаться дальше? Я думаю, это было бы очень эпично. Но посмотрим", - сказал Интихар.

Одним словом, команда PlayStation Studios, очевидно, еще не устала от серии и с удовольствием разработала бы и третью часть основного сериала, создав три игры про Человека-паука с 2018 по 2023 год с поразительным постоянством.

Очевидно, сейчас еще очень рано говорить о новом Человеке-пауке, тем не менее, если учесть положительный настрой Интихара, то можно предположить, что в Sony, скорее всего, будут рады дальнейшему развитию видеоигр о супергерое, хотя, возможно, кому-то из рядовых пользователей хотелось бы, чтобы Insomniac работала над новыми IP или вернулась к Resistance.

Оригинальный Spider-Man от 2018 года разошелся тиражом более 33 млн. копий, и на сиквел возлагаются большие надежды. По сути, никто не должен удивляться, если в будущем будет анонсирована третья часть.

Insomniac Games также разрабатывает игру про Росомаху, а в будущем, возможно, и игру про Венома. В то же время Insomniac является частью Sony, поэтому ее будущие игры, скорее всего, станут эксклюзивом для платформ PlayStation на старте, а впоследствии могут выйти и на ПК.