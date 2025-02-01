Победа энтузиастов: неофициальный PC-порт Marvel's Spider-Man 2 получился более производительным, чем официальный

30 января состоялся релиз PC-версии Marvel's Spider-Man 2 от студии Nixxes и компании Sony. PC-игроки встретили релиз очень прохладно, поскольку порт в этот раз получится очень халтурным - баги, высокие системные требования и постоянные вылеты.
Игроки решили сравнить официальный PC-порт игры со слитой сборкой игры, которую в течение прошлого года дорабатывали несколько бразильских энтузиастов. И оказалось, что на GTX 1080 Ti она работает даже лучше, чем официальный порт от Nixxes.
Официальный порт:
- 1080p, очень низкие настройки - 40-50 FPS;
- 1080р, средние настройки - 25-40 FPS;
- 1080p, высокие настройки, FSR Quality - 20-40 FPS.
Слитая сборка:
- 1080p, режим производительности - 40-60 FPS, при этом графика в игре примерно соответствует средне-высоким настройкам в официальном порте.
Таким образом, у нескольких энтузиастов без финансирования получилось сделать более производительную версию игры для старого железа, чем у Sony и Nixxes.
Ну фанаты, энтузиасты всегда лучше делают, чем бездари из компании. Не удивлён.
Ты уверен? Ты видел в каком состояние был фанатский порт до патчей?
И последние в итоге рубят старания на корню своими поехавшими страйками. Они никак не поймут что когда какая-то игра выходит в интернет и обрастает фан-базой то перестаёт быть их личной вещью
Такой бред написал конечно)
У фанатов год заняло патчить игру эту, это в рассчет кто то берет?) лишь ба нахвалить
Именно уверен, ты не учёл момент, что им пришлось разбирать файлы. Что, где, чего разбираться с этим мусором. Да и опыт программирования они прокачивали.
Если устроить бои, то энтузиасты выиграют в оптимизации/ программировании, чем бездари. В компании полно бездарей, которые имеют маленький опыт программировании, а получают зп ни за что.
Ну и позорище. Команда оплачиваемых, образованных(хотя бы, на бумаге) сотрудников крупной компании с оборудованием, технологиями и бюджетом не смогли хотя бы сравниться с работой энтузиастов...
Инвестирующим в Sony стоило бы узнать об этом и спросить, на что были потрачены ИХ деньги, ведь очевидно что не на разработку порта.
Сони могли им вообще ничего там не давать чисто за хлебные крошки работали) не знаешь кто такие сони? Самая жадная компания в мире так что тут не удивительно какой пк порт паука 2 вышел. Сони могли дать норм команде портировать и оптимизировать пк задумайся что мы бы сейчас играли в норм игру а не страдали.
Какой-то каловый тест вышел. Та сборка даже рядом не стоит. Ещё и без текстур местами (производительней она, ога).
сговор производителей железа?
Похоже из за не официального порта сони торопила Nixxes, вот и вышел кассой порт.
Возможно) ну им ничего не мешало не торопится
Не думаю если издатель прям дышит под ухом и говорит быстрее выпускайте.
Да уж так торопились, что уже больше года прошло.
А сони могут они могут поторопить им пофигу лиж бы продать игру. Ее купят потому что это человек паук был бы там другой персонаж Витя Пупкин ее бы хрен купили бы а тут пофигу купят и будут страдать и терпеть страдание пока не пойдет хейт в их сторону и всякие бунты со стороны интернета. Тогда уж сони поторопится исправить ситуацию.
Год на порт пк это мало минимум два года нужно чтобы привести игру в порядок а лучше четыре чтобы не было проблем.
Мужики, стоит сейчас в чп 2 поиграть? Или ждать патчей? Комп мощный, не охото в багованный играть просто
вполне играбельный, баги есть, типы тепаются, а так сильно не мешает в плане геймплея
смотря как хочешь поиграть. у меня при высоких настройкая полный отказ драйвера идет. просят обновить или перегрев... помогло полное понижение графики на низкое. система i9 9900kf rtx 3080ti 12gb ddr4 3700 и ssd evo разрешение 3440 на 1440. и по настройкам бегал разницы почти ни какой так же грузит комп. ждать патчей надо.
заходишь на рутрекер и играешь в неофициальное издание - самый оптимальный метод - платить за такую подделку будет вдвойне глупо
Бред какой то вообще)) Первый раз такое слышу
Да о платить и речи нет, я пк покупал, не для того, чтобы за игры потом платить)) можете осуждать
Хз, официальный релиз доступен везде, а неофициальный только на запрещённом дискорде, так что оф выигрывает для меня.
То чувство, когда купил игру, понял что испортил трусы, но все равно защищаешь выброшенные на ветер деньги)))кста вот твой запрещенный дискорд ахахаххаха
Поиграл я в официальный порт.
Конфигурация такая: i5-7400, GTX 1660, 16 ГБ ОЗУ, SSD.
На средних настройках со включенным динамическим разрешением 40-50 кадров, с просадками в особо сложных сценах. ФСР врубать пробовал, но чуть не сдох от мыла и засветов текстур, поэтому выбрал вариант с динамическим. Для управления использовал геймпад с ПС4, потому что раскладка клавиатуры дико неудобная.
Игра отличная. Порт очень хороший. Статтеров очень мало, вылетов не было вообще. Бывают очень редко микрофризы и лаги текстур, но это вообще мелочи.
P.S. Я не истина в последней инстанции, просто так игра работает у меня. Тем. у кого проблемы с игрой, попросту не повезло. Ждите патчи.
P.S.S. Умники с "обнови свою рухлядь", не лезьте, я и так знаю про своё железо и планирую апгрейд через месяц.
На что планируешь апгрейд?
Ryzen 5 5600/i5-12400F, 32 ГБ ОЗУ и RTX 4060. Мог бы и лучше, но бюджет не резиновый.
Обновил библиотеки ФСР до последней версии и теперь засветы пропали, ФПС стал лучше (до 60) и меньше лесенок.
Безумие.
Ну после такого paзъeбa в адрес разрабов официального порта паука 2 конечно они задумаются об оптимизации(нет возможно патчи будут но тут нужны пару патчей и не один) чтобы привести в порядок паучка а так сравнивать вышедшую игру без патчей которая только релизнулась это такое. Вот после патчей пусть тестят да не лучший порт на пк но я думаю они исправят косяки. Ну и вспомните какая неофициальная слитая сборка паука 2 была до этого) там вообще ужас был.
Ну да, куда уж бедной, нищей корпорации тягаться с парой крутых бразильских парней из фавел.
После патчей посмотрим смысл сейчас сравнивать игру которая только вышла а бразильская версия получила кучу патчей и исправлений.
Да, да, бедной Сони, со всеми их деньгами, персоналом, доступом к инструментам, документации, всем файлам, и всему прочему, тяжело тягаться с парочкой бразильских энтузиастов которые ради интереса в свободное время ковыряли слитые файлы игры для ПС5. Абсолютно равнозначные величины же, соотв-но и требования к ним должны быть равнозначными, ага. Ну и плюс ещё Сони за этот днищенский порт денег просят, а не просто так раздают.
1650 в минимальных системках это высокие системные требования? Ау чуваки. 2060 на 6г, i5 11400f, 32 гига оперы и с установкой на ссд. На высоких без лучей летает только в путь. С лучами да, есть просадки. И в кат сценах, но на геймплей они не влияют если что. Откуда у большинства столько проблем с ней?
Рассказывай сказки своим внукам) тут у каждого проблемы даже у тех у кого топ конфигурации.
В видео сравнивают релизную версию офф порта и слитую версию после 59 патчей за год? А где это правильное сравнение в принципе? Вы сравните тогда с первой версией билда, которая 300гб весила еще, вот там и посмотрим. Иначе это сравнение выглядит - тупо.
Слитый билд последний раз обновлялся в августе-сентябре, официальный порт в свою очередь вышел в конце января (т.е. у разрабов было на полгода больше времени, чем у пары бразильцев), кроме того у Nixxes был актуальный исходный код на руках, инструменты для разработки, а над портом работала целая студия за зарплату на полный рабочий день.
Думаешь у официального порта не было 59 внутренних билдов при разработке? Да там все 559 были, и на выходе все равно получился полурабочий вылетающий кал с 58% рейтингом в Стиме.
И графика урезана в билде,да?
Нашли чем гордиться
Там графика пс5) ну если ты не знал потому портировали с пс5. Так же официальный релиз пк версии тоже порт пс5 просто с доработанными настройками.
Ну вот именно что порт с пс5 имеет доработки, которых в пиратке тупо нету) как это сравнивать?
Ты серьезно? Причем тут пиратка и порт пс5 они оба порты пс5 чел. Это тот же самый слитый билд от сони только они им занимались а не какие то левые челы с бразилии.