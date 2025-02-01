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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 213 оценок

Победа энтузиастов: неофициальный PC-порт Marvel's Spider-Man 2 получился более производительным, чем официальный

AceTheKing
Новости

30 января состоялся релиз PC-версии Marvel's Spider-Man 2 от студии Nixxes и компании Sony. PC-игроки встретили релиз очень прохладно, поскольку порт в этот раз получится очень халтурным - баги, высокие системные требования и постоянные вылеты.

Игроки решили сравнить официальный PC-порт игры со слитой сборкой игры, которую в течение прошлого года дорабатывали несколько бразильских энтузиастов. И оказалось, что на GTX 1080 Ti она работает даже лучше, чем официальный порт от Nixxes.

Официальный порт:

  • 1080p, очень низкие настройки - 40-50 FPS;
  • 1080р, средние настройки - 25-40 FPS;
  • 1080p, высокие настройки, FSR Quality - 20-40 FPS.

Слитая сборка:

  • 1080p, режим производительности - 40-60 FPS, при этом графика в игре примерно соответствует средне-высоким настройкам в официальном порте.

Таким образом, у нескольких энтузиастов без финансирования получилось сделать более производительную версию игры для старого железа, чем у Sony и Nixxes.

18
56
Комментарии: 56
Ваш комментарий
Бомбящий игрок

Ну фанаты, энтузиасты всегда лучше делают, чем бездари из компании. Не удивлён.

11
U1traMagnum

Ты уверен? Ты видел в каком состояние был фанатский порт до патчей?

-4
ilya178G

И последние в итоге рубят старания на корню своими поехавшими страйками. Они никак не поймут что когда какая-то игра выходит в интернет и обрастает фан-базой то перестаёт быть их личной вещью

0
Raf9111 ilya178G

Такой бред написал конечно)

-4
Raf9111

У фанатов год заняло патчить игру эту, это в рассчет кто то берет?) лишь ба нахвалить

-7
Бомбящий игрок U1traMagnum

Именно уверен, ты не учёл момент, что им пришлось разбирать файлы. Что, где, чего разбираться с этим мусором. Да и опыт программирования они прокачивали.
Если устроить бои, то энтузиасты выиграют в оптимизации/ программировании, чем бездари. В компании полно бездарей, которые имеют маленький опыт программировании, а получают зп ни за что.

3
Аристов--Черный

Ну и позорище. Команда оплачиваемых, образованных(хотя бы, на бумаге) сотрудников крупной компании с оборудованием, технологиями и бюджетом не смогли хотя бы сравниться с работой энтузиастов...

Инвестирующим в Sony стоило бы узнать об этом и спросить, на что были потрачены ИХ деньги, ведь очевидно что не на разработку порта.

7
U1traMagnum

Сони могли им вообще ничего там не давать чисто за хлебные крошки работали) не знаешь кто такие сони? Самая жадная компания в мире так что тут не удивительно какой пк порт паука 2 вышел. Сони могли дать норм команде портировать и оптимизировать пк задумайся что мы бы сейчас играли в норм игру а не страдали.

-2
JustA_NiceGuy

Какой-то каловый тест вышел. Та сборка даже рядом не стоит. Ещё и без текстур местами (производительней она, ога).

5
OPen man

сговор производителей железа?

4
kotasha

Похоже из за не официального порта сони торопила Nixxes, вот и вышел кассой порт.

2
U1traMagnum

Возможно) ну им ничего не мешало не торопится

0
kotasha U1traMagnum

Не думаю если издатель прям дышит под ухом и говорит быстрее выпускайте.

1
Gords

Да уж так торопились, что уже больше года прошло.

0
U1traMagnum kotasha

А сони могут они могут поторопить им пофигу лиж бы продать игру. Ее купят потому что это человек паук был бы там другой персонаж Витя Пупкин ее бы хрен купили бы а тут пофигу купят и будут страдать и терпеть страдание пока не пойдет хейт в их сторону и всякие бунты со стороны интернета. Тогда уж сони поторопится исправить ситуацию.

0
U1traMagnum Gords

Год на порт пк это мало минимум два года нужно чтобы привести игру в порядок а лучше четыре чтобы не было проблем.

-1
zSpartacuSz

Мужики, стоит сейчас в чп 2 поиграть? Или ждать патчей? Комп мощный, не охото в багованный играть просто

0
tash1t

вполне играбельный, баги есть, типы тепаются, а так сильно не мешает в плане геймплея

-5
виктор1801 tash1t

смотря как хочешь поиграть. у меня при высоких настройкая полный отказ драйвера идет. просят обновить или перегрев... помогло полное понижение графики на низкое. система i9 9900kf rtx 3080ti 12gb ddr4 3700 и ssd evo разрешение 3440 на 1440. и по настройкам бегал разницы почти ни какой так же грузит комп. ждать патчей надо.

-1
fortuneismax

заходишь на рутрекер и играешь в неофициальное издание - самый оптимальный метод - платить за такую подделку будет вдвойне глупо

-1
zSpartacuSz виктор1801

Бред какой то вообще)) Первый раз такое слышу

0
zSpartacuSz fortuneismax

Да о платить и речи нет, я пк покупал, не для того, чтобы за игры потом платить)) можете осуждать

1
Scorpion_GamePlay

Хз, официальный релиз доступен везде, а неофициальный только на запрещённом дискорде, так что оф выигрывает для меня.

0
Millennlum

То чувство, когда купил игру, понял что испортил трусы, но все равно защищаешь выброшенные на ветер деньги)))кста вот твой запрещенный дискорд ахахаххаха

Marvel's Spider-Man 2 "Неофициальный порт для ПК" [v1.3.2 - v1.5.5]
-2
Sunsh1ne98

Поиграл я в официальный порт.
Конфигурация такая: i5-7400, GTX 1660, 16 ГБ ОЗУ, SSD.
На средних настройках со включенным динамическим разрешением 40-50 кадров, с просадками в особо сложных сценах. ФСР врубать пробовал, но чуть не сдох от мыла и засветов текстур, поэтому выбрал вариант с динамическим. Для управления использовал геймпад с ПС4, потому что раскладка клавиатуры дико неудобная.
Игра отличная. Порт очень хороший. Статтеров очень мало, вылетов не было вообще. Бывают очень редко микрофризы и лаги текстур, но это вообще мелочи.

P.S. Я не истина в последней инстанции, просто так игра работает у меня. Тем. у кого проблемы с игрой, попросту не повезло. Ждите патчи.

P.S.S. Умники с "обнови свою рухлядь", не лезьте, я и так знаю про своё железо и планирую апгрейд через месяц.

0
Влад Борщ111

На что планируешь апгрейд?

0
Sunsh1ne98 Влад Борщ111

Ryzen 5 5600/i5-12400F, 32 ГБ ОЗУ и RTX 4060. Мог бы и лучше, но бюджет не резиновый.

0
Sunsh1ne98

Обновил библиотеки ФСР до последней версии и теперь засветы пропали, ФПС стал лучше (до 60) и меньше лесенок.

0
vfa19

Безумие.

0
U1traMagnum

Ну после такого paзъeбa в адрес разрабов официального порта паука 2 конечно они задумаются об оптимизации(нет возможно патчи будут но тут нужны пару патчей и не один) чтобы привести в порядок паучка а так сравнивать вышедшую игру без патчей которая только релизнулась это такое. Вот после патчей пусть тестят да не лучший порт на пк но я думаю они исправят косяки. Ну и вспомните какая неофициальная слитая сборка паука 2 была до этого) там вообще ужас был.

-2
Gords

Ну да, куда уж бедной, нищей корпорации тягаться с парой крутых бразильских парней из фавел.

-2
U1traMagnum Gords

После патчей посмотрим смысл сейчас сравнивать игру которая только вышла а бразильская версия получила кучу патчей и исправлений.

-1
Gords U1traMagnum

Да, да, бедной Сони, со всеми их деньгами, персоналом, доступом к инструментам, документации, всем файлам, и всему прочему, тяжело тягаться с парочкой бразильских энтузиастов которые ради интереса в свободное время ковыряли слитые файлы игры для ПС5. Абсолютно равнозначные величины же, соотв-но и требования к ним должны быть равнозначными, ага. Ну и плюс ещё Сони за этот днищенский порт денег просят, а не просто так раздают.

-1
Arch_Angel91

1650 в минимальных системках это высокие системные требования? Ау чуваки. 2060 на 6г, i5 11400f, 32 гига оперы и с установкой на ссд. На высоких без лучей летает только в путь. С лучами да, есть просадки. И в кат сценах, но на геймплей они не влияют если что. Откуда у большинства столько проблем с ней?

-3
U1traMagnum

Рассказывай сказки своим внукам) тут у каждого проблемы даже у тех у кого топ конфигурации.

0
Raf9111

В видео сравнивают релизную версию офф порта и слитую версию после 59 патчей за год? А где это правильное сравнение в принципе? Вы сравните тогда с первой версией билда, которая 300гб весила еще, вот там и посмотрим. Иначе это сравнение выглядит - тупо.

-4
AceTheKing

Слитый билд последний раз обновлялся в августе-сентябре, официальный порт в свою очередь вышел в конце января (т.е. у разрабов было на полгода больше времени, чем у пары бразильцев), кроме того у Nixxes был актуальный исходный код на руках, инструменты для разработки, а над портом работала целая студия за зарплату на полный рабочий день.

Думаешь у официального порта не было 59 внутренних билдов при разработке? Да там все 559 были, и на выходе все равно получился полурабочий вылетающий кал с 58% рейтингом в Стиме.

3
Oliver Afton

И графика урезана в билде,да?

Нашли чем гордиться

-6
U1traMagnum

Там графика пс5) ну если ты не знал потому портировали с пс5. Так же официальный релиз пк версии тоже порт пс5 просто с доработанными настройками.

0
Raf9111 U1traMagnum

Ну вот именно что порт с пс5 имеет доработки, которых в пиратке тупо нету) как это сравнивать?

0
U1traMagnum Raf9111

Ты серьезно? Причем тут пиратка и порт пс5 они оба порты пс5 чел. Это тот же самый слитый билд от сони только они им занимались а не какие то левые челы с бразилии.

0