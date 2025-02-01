Победа энтузиастов: неофициальный PC-порт Marvel's Spider-Man 2 получился более производительным, чем официальный

30 января состоялся релиз PC-версии Marvel's Spider-Man 2 от студии Nixxes и компании Sony. PC-игроки встретили релиз очень прохладно, поскольку порт в этот раз получится очень халтурным - баги, высокие системные требования и постоянные вылеты.

Игроки решили сравнить официальный PC-порт игры со слитой сборкой игры, которую в течение прошлого года дорабатывали несколько бразильских энтузиастов. И оказалось, что на GTX 1080 Ti она работает даже лучше, чем официальный порт от Nixxes.

Официальный порт:

1080p, очень низкие настройки - 40-50 FPS;

1080р, средние настройки - 25-40 FPS;

1080p, высокие настройки, FSR Quality - 20-40 FPS.

Слитая сборка:

1080p, режим производительности - 40-60 FPS, при этом графика в игре примерно соответствует средне-высоким настройкам в официальном порте.

Таким образом, у нескольких энтузиастов без финансирования получилось сделать более производительную версию игры для старого железа, чем у Sony и Nixxes.