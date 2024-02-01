Подписчики PS Plus Deluxe получат пробную версию Marvel's Spider-Man 2

В рамках подготовки к празднованию Дня святого Валентина компания Sony подтвердила, что в рамках PS Plus Deluxe будет доступна пробная версия игры Marvel's Spider-Man 2. Ее релиз состоится 6 февраля, а игроки смогут насладиться первыми двумя часами эксклюзива для PS5.
Информация об этом появилась в последнем ежемесячном обновление программы Essential, опубликованном в блоге PS Blog.
Познакомьтесь с жизнью Питера Паркера и Майлза Моралеса, пока они носятся по городу и сражаются с различными злодеями. Если вы являетесь участником программы PlayStation Plus Deluxe, то с 6 февраля получите доступ к игре Marvel's Spider-Man 2 с 2-часовым ограниченным пробным периодом.
В случае если вам понравится геймплей Marvel's Spider-Man 2, то трофеи и прогресс, сохраненные в пробной версии, будут перенесены, как только вы решите купить полную версию игры. Готовы к спасению города, управляя Питером и Майлзом?
Напомним, что Marvel's Spider-Man 2 вышла 20 октября прошлого года на PS5. Информация о PC-версии Spider-Man 2 пока нет. Правда, в тех файлах, которые попали в сеть после атаки на Insomniac, указано, что версия для ПК может выйти в 25-м финансовом году, а именно с апреля 2024 по март 2025 года.
"а игроки смогут насладиться первыми двумя часами эксклюзива для PS5"
Временного эксклюзива.
Поскорее бы ее в сам плюс закинули)