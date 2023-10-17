Подробное сравнение графики между Spider-Man Remastered и Spider-Man 2 ©

Marvel's Spider-Man 2 получила на Metacritic оценку более 90 баллов, причем приключенческий экшен впечатлил журналистов по всем параметрам. Если вам интересно узнать, как развивалась техническая составляющая игры, обратите внимание на видеоролик, представленный ниже.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале GamerInVoid, сравниваются Marvel's Spider-Man 2 на PlayStation 5 и Marvel's Spider-Man Remastered, доступная на PC, PS5 и PS4. В ролике сравниваются различные аспекты двух экшен-приключений: детали окружения, модели персонажей, трассировка лучей, тени, растительность, текстуры, водные бассейны (включая пресловутые лужи) - сначала в режиме Fidelity, а затем в режиме Performance.

Помимо эстетической стороны игры, сравнение также посвящено улучшению системы передвижения, которая стала еще более совершенной по сравнению с той, что была в оригинальной игре, и боевой системы, которая стала более разнообразной благодаря добавлению новых механик и навыков.

Однако больше всего улучшений, практически скачок на поколение, мы наблюдаем в области плотности движения транспорта и пешеходов, скорости передвижения и способов быстрого перемещения. По сравнению с Spider-Man 2, дороги в Spider-Man 1 порой выглядят почти пустыми и безлюдными. Нью-Йорк в сиквеле выглядит и ощущается как настоящий шумный мегаполис.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 от студии Insomniac Games состоится 20 октября на PS5.