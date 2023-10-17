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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 330 оценок

Подробное сравнение графики между Spider-Man Remastered и Spider-Man 2

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Gruz_
Новости

Marvel's Spider-Man 2 получила на Metacritic оценку более 90 баллов, причем приключенческий экшен впечатлил журналистов по всем параметрам. Если вам интересно узнать, как развивалась техническая составляющая игры, обратите внимание на видеоролик, представленный ниже.

В ролике, опубликованном на YouTube-канале GamerInVoid, сравниваются Marvel's Spider-Man 2 на PlayStation 5 и Marvel's Spider-Man Remastered, доступная на PC, PS5 и PS4. В ролике сравниваются различные аспекты двух экшен-приключений: детали окружения, модели персонажей, трассировка лучей, тени, растительность, текстуры, водные бассейны (включая пресловутые лужи) - сначала в режиме Fidelity, а затем в режиме Performance.

Помимо эстетической стороны игры, сравнение также посвящено улучшению системы передвижения, которая стала еще более совершенной по сравнению с той, что была в оригинальной игре, и боевой системы, которая стала более разнообразной благодаря добавлению новых механик и навыков.

Однако больше всего улучшений, практически скачок на поколение, мы наблюдаем в области плотности движения транспорта и пешеходов, скорости передвижения и способов быстрого перемещения. По сравнению с Spider-Man 2, дороги в Spider-Man 1 порой выглядят почти пустыми и безлюдными. Нью-Йорк в сиквеле выглядит и ощущается как настоящий шумный мегаполис.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 от студии Insomniac Games состоится 20 октября на PS5.

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Well-offZin

Прогресс конечно впечатляет!

3
Raf9111

плотность трафика приятная и правда

3
Квейкнутый

В первой части даже где то лучше.

1
Soomochka

Ну в целом ничего так, правда не сильно то и лучше. Мне первая не особо понравилась, забросил на первой трети игры.

1
sergeu78

интересно знать в реале это возможно

0
Ivan313

ждём Спайдер мен 2 ремастеред а то с первой частью он пока сосёт

-1
Well-offZin

Попроси мамку к окулисту тебя сводить!

-1