Поклонники "Человека-паука" надеются, что одна из самых знаковых сцен мультфильма 90-х вернется в Marvel's Spider-Man 2

Фанаты "Человека-паука" надеются, что непреднамеренно уморительная сцена из мультфильма 30-летней давности вернется в Marvel's Spider-Man 2.
На этой неделе на PlayStation Showcase нам представили Marvel's Spider-Man 2 с помощью продолжительного геймплейного трейлера. Звездой шоу стал Питер Паркер и его новый модный костюм - симбиот Веном, похоже, заявит о себе в самом начале игры, и новые способности Питера будут стоить ему хороших манер. Мы также узнали, что Шокер вернулся после небольшой роли в Marvel's Spider-Man и, очевидно, освободившийся из тюрьмы для суперзлодеев "Рафт".
Этот ворчливый новый Питер и его вернувшийся враг заставили некоторых фанатов предположить о возможности очень забавной сценки. В мультфильме 1990-х есть определенная заслуга в том, что симбионт Веном влияет не только на силы Питера, но и на его личность, и именно в этом мультфильме Шокер вступает в драку с Человеком-пауком, что приводит к сцене, показанной ниже:
Эта очень забавная сцена вошла в историю "Человека-паука", и теперь фанаты надеются, что мы увидим некую дань уважения в предстоящем сиквеле.
ГРОММИЛАА
ГДЕ ДЕТОНАТОР!!!
Я был бы только рад!)
Кричит: "Шокееер!!!" А звучит как: "SUCKEEEERRR!!!"
Чек-Пук не просто предлагает Шокеру вернуться, но ещё громко и обидно заявляет, что тот "сосунок".
Даже не ждите, это будет соевая параша.