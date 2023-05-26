Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 158 оценок

Поклонники "Человека-паука" надеются, что одна из самых знаковых сцен мультфильма 90-х вернется в Marvel's Spider-Man 2

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Фанаты "Человека-паука" надеются, что непреднамеренно уморительная сцена из мультфильма 30-летней давности вернется в Marvel's Spider-Man 2.

На этой неделе на PlayStation Showcase нам представили Marvel's Spider-Man 2 с помощью продолжительного геймплейного трейлера. Звездой шоу стал Питер Паркер и его новый модный костюм - симбиот Веном, похоже, заявит о себе в самом начале игры, и новые способности Питера будут стоить ему хороших манер. Мы также узнали, что Шокер вернулся после небольшой роли в Marvel's Spider-Man и, очевидно, освободившийся из тюрьмы для суперзлодеев "Рафт".

Этот ворчливый новый Питер и его вернувшийся враг заставили некоторых фанатов предположить о возможности очень забавной сценки. В мультфильме 1990-х есть определенная заслуга в том, что симбионт Веном влияет не только на силы Питера, но и на его личность, и именно в этом мультфильме Шокер вступает в драку с Человеком-пауком, что приводит к сцене, показанной ниже:

Эта очень забавная сцена вошла в историю "Человека-паука", и теперь фанаты надеются, что мы увидим некую дань уважения в предстоящем сиквеле.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
kenny undead

ГРОММИЛАА

14
viperzic

ГДЕ ДЕТОНАТОР!!!

3
Strannik110

Я был бы только рад!)

0
0Leks0

Кричит: "Шокееер!!!" А звучит как: "SUCKEEEERRR!!!"

Чек-Пук не просто предлагает Шокеру вернуться, но ещё громко и обидно заявляет, что тот "сосунок".

-2
ToOldforTHIS

Даже не ждите, это будет соевая параша.

-3