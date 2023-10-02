Пользователь утверждает, что получил все достижения в Marvel's Spider-Man 2 всего за 30 часов ©

Marvel's Spider-Man 2 должна порадовать многих поклонников супергероев, когда она выйдет в конце этого месяца, однако недавние заявления одного из ранних игроков заставляют усомниться в продолжительности игры.

В воскресенье появилось сообщение от ndumbik, который сделал скриншот утверждения другого пользователя (он уже удалил эти заявления) о том, что на получение платинового трофея для Spider-Man 2 ушло всего 30 часов игры. В сообщении игрока также приводится изображение, которое, по-видимому, подтверждает его утверждение о получении платины, что для тех, кто не в курсе, обычно означает выполнение 100% достижений в игре на консоли PlayStation.

Если утверждение игрока окажется правдой, то это может свидетельствовать о том, что Marvel's Spider-Man 2 будет относительно короткой игрой, что не будет слишком сильно отличаться от предыдущей части. Если верить словам игрока, то прохождение основной части Marvel's Spider-Man 2 заняло около 15-18 часов.

Но быть может это какая-то фальсификация, более четкое представление о том, сколько времени потребуется на прохождение и достижение платины в Marvel's Spider-Man 2, мы получим 20 октября, когда игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5.