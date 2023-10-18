Портал IGN назвал лучшие игры про Человека-паука ©

Человек-паук — это один из тех персонажей комиксов, который получил огромную популярность и любовь фанатов по всему миру. Его приключения в виде игр также пользовались значительным успехом. Различные игры про Человека-паука предлагали увлекательные сюжеты, захватывающий геймплей и возможность почувствовать себя в роли этого культового супергероя.

В честь скоро выхода Marvel's Spider-Man 2 издание IGN вспомнило самые лучшие игры про Человека-паука и составило собственный топ-10. Узнать его можно в ролике ниже. Важно отметить, что это всего лишь мнение их редакции, и другие игроки могут иметь свои предпочтения и рейтинги.

Топ-10 игр про Человека-паука по версии портала IGN

Marvel's Spider-Man 2 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Marvel's Spider-Man Spider-Man 2: The Movie Ultimate Spider-Man Spider-Man: Web of Shadows Spider-Man and Venom: Maximum Carnage Spider-Man Spider-Man: Shattered Dimensions Spider-Man: The Movie

Spider-Man 2 выйдет уже 20 октября на PS5.