Портал IGN назвал лучшие игры про Человека-паука

Человек-паук — это один из тех персонажей комиксов, который получил огромную популярность и любовь фанатов по всему миру. Его приключения в виде игр также пользовались значительным успехом. Различные игры про Человека-паука предлагали увлекательные сюжеты, захватывающий геймплей и возможность почувствовать себя в роли этого культового супергероя.
В честь скоро выхода Marvel's Spider-Man 2 издание IGN вспомнило самые лучшие игры про Человека-паука и составило собственный топ-10. Узнать его можно в ролике ниже. Важно отметить, что это всего лишь мнение их редакции, и другие игроки могут иметь свои предпочтения и рейтинги.
Топ-10 игр про Человека-паука по версии портала IGN
- Marvel's Spider-Man 2
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Marvel's Spider-Man
- Spider-Man 2: The Movie
- Ultimate Spider-Man
- Spider-Man: Web of Shadows
- Spider-Man and Venom: Maximum Carnage
- Spider-Man
- Spider-Man: Shattered Dimensions
- Spider-Man: The Movie
Spider-Man 2 выйдет уже 20 октября на PS5.
А где амазинг спайдермен?
где то на помойке
Ultimate Spider-Man классный
Web of shadows лучшая как по мне,самая интересная боёвка и реализация костюмов.
Для своего времени вполне, хотя можно было лучше, немного недоделана. Но зато понятно из чего вырос протот ип .
да,для тех лет более чем хороша)
Spider-Man 2 еще даже не вышел а вы его уже в топ 1 засунули
они это кто? А IGN игры дают раньше значит и оценку они дают раньше
Какой-то странный топ
Моя любимая игра про Человека-Паука (NES). Чего стоит только одна музыка из меню 😌
А какие могут быть сомнения? Вторая часть лучше первой, дополнение с Майлзом хоть и короткое, но сделано не хуже оригинальной игры, а в некоторых компонентах даже лучше.
Называть не вышедшую игру лучшей из всех частей это странно и не правильно, для начало в нее нужно поиграть, пройти а потом делать подобный список или делать список без этой части
Или мб уже сразу в топ 1 поставить спайдер мэн 3?
Так IGN уже поиграли выставили
Насчёт 3 я бы не стал так далеко забегать, но шансы есть)
Если 4.Spider-Man 2: The Movie это игра 2004 года то она точно не заслуживает этого места. Просто дико скучная и корявая игра.
Там скорее версия с пс2 или около того, она была вправду неплохая.
Нынешние пауки конечно вне конкуренции, но как по мне Web Of Shadows и Shattered Dimensions как минимум не уступают Моралесу. По своему уникальные игры.
Да хоть бы в списке то год выхода указали и платформу а то везде Spider-Man.
Как обычно. Лучшая игра про человека-паука, с прекрасными сражениями, кучей злодеев, и с возможностью выбора в сюжете, Spider-Man: Web of Shadows 6 место. Зато Задрочи 100 ачивок и убей 5 боссов в самом конце игры на третьем.