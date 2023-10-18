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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 332 оценки

Портал IGN назвал лучшие игры про Человека-паука

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butcher69
Новости

Человек-паук — это один из тех персонажей комиксов, который получил огромную популярность и любовь фанатов по всему миру. Его приключения в виде игр также пользовались значительным успехом. Различные игры про Человека-паука предлагали увлекательные сюжеты, захватывающий геймплей и возможность почувствовать себя в роли этого культового супергероя.

В честь скоро выхода Marvel's Spider-Man 2 издание IGN вспомнило самые лучшие игры про Человека-паука и составило собственный топ-10. Узнать его можно в ролике ниже. Важно отметить, что это всего лишь мнение их редакции, и другие игроки могут иметь свои предпочтения и рейтинги.

Топ-10 игр про Человека-паука по версии портала IGN

  1. Marvel's Spider-Man 2
  2. Marvel's Spider-Man: Miles Morales
  3. Marvel's Spider-Man
  4. Spider-Man 2: The Movie
  5. Ultimate Spider-Man
  6. Spider-Man: Web of Shadows
  7. Spider-Man and Venom: Maximum Carnage
  8. Spider-Man
  9. Spider-Man: Shattered Dimensions
  10. Spider-Man: The Movie

Spider-Man 2 выйдет уже 20 октября на PS5.

3
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
ОТСТУПНИК Style

А где амазинг спайдермен?

6
-zotik-

где то на помойке

-4
VIGITAL ART

Ultimate Spider-Man классный

3
SubaruBrzDream

Web of shadows лучшая как по мне,самая интересная боёвка и реализация костюмов.

3
Big and Fat

Для своего времени вполне, хотя можно было лучше, немного недоделана. Но зато понятно из чего вырос протот ип .

0
SubaruBrzDream Big and Fat

да,для тех лет более чем хороша)

0
Олег Фамилия

Spider-Man 2 еще даже не вышел а вы его уже в топ 1 засунули

2
legolaz318

они это кто? А IGN игры дают раньше значит и оценку они дают раньше

0
Sendler.

Какой-то странный топ

1
Сyberpunk

Моя любимая игра про Человека-Паука (NES). Чего стоит только одна музыка из меню 😌

1
Комментарий удален
mambro

А какие могут быть сомнения? Вторая часть лучше первой, дополнение с Майлзом хоть и короткое, но сделано не хуже оригинальной игры, а в некоторых компонентах даже лучше.

-1
Олег Фамилия mambro

Называть не вышедшую игру лучшей из всех частей это странно и не правильно, для начало в нее нужно поиграть, пройти а потом делать подобный список или делать список без этой части

0
Олег Фамилия mambro

Или мб уже сразу в топ 1 поставить спайдер мэн 3?

0
DimaSmoke Олег Фамилия

Так IGN уже поиграли выставили

0
mambro Олег Фамилия

Насчёт 3 я бы не стал так далеко забегать, но шансы есть)

0
ChauvinisticBellona

Если 4.Spider-Man 2: The Movie это игра 2004 года то она точно не заслуживает этого места. Просто дико скучная и корявая игра.

0
Big and Fat

Там скорее версия с пс2 или около того, она была вправду неплохая.

1
графон экспресс

Нынешние пауки конечно вне конкуренции, но как по мне Web Of Shadows и Shattered Dimensions как минимум не уступают Моралесу. По своему уникальные игры.

0
zatohka

Да хоть бы в списке то год выхода указали и платформу а то везде Spider-Man.

0
ver9iliy

Как обычно. Лучшая игра про человека-паука, с прекрасными сражениями, кучей злодеев, и с возможностью выбора в сюжете, Spider-Man: Web of Shadows 6 место. Зато Задрочи 100 ачивок и убей 5 боссов в самом конце игры на третьем.

-3