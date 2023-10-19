Портал IGN показал более 20 минут из самого начала Marvel's Spider-Man 2

IGN продемонстрировал геймплейный ролик Marvel's Spider-Man 2, включающий более 20 минут из самого начала сюжетной кампании эксклюзива для PlayStation, разработанного Insomniac Games.
Первая с 2004 года игра Insomniac с рейтингом Metacritic выше 90, Marvel's Spider-Man 2 уже в начальных эпизодах демонстрирует весь тот зрелищный экшен, который сделал франшизу столь успешной до сих пор.
Если к настоящему времени серия Marvel's Spider-Man разошлась тиражом в 33 млн. копий, то интересно, чего достигнет новая глава на старте, ведь уже сейчас есть те, кто прогнозирует около 6,2 млн. проданных копий.
За человека в эти 20 минут дадут поиграть, или сразу за негра?
Осуждаю такие высказывания. Негры тоже люди.
Чел, хватит лизать чёрные жoпы, ты не на твиче.
Лизать и утверждать, что все люди вне зависимости от их цвета кожи, разные вещи. Мне не нравится, что белых персонажей делают черными и т.д так на минуточку, если это не ясно. Тем более Майлз давно существует и он вполне может быть интересным. Хотя дополнение с Моралезом мне не особо вкатило т.к главный злодей это такое клише и Мери Сью.
Никто чёрные жопы не лижет. Это скорее они тебя имеют и тебе это доставляет дискомфорт, раз ты на них так зациклился).
Весь твич уже стримит