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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 335 оценок

Портал IGN показал более 20 минут из самого начала Marvel's Spider-Man 2

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butcher69
Новости

IGN продемонстрировал геймплейный ролик Marvel's Spider-Man 2, включающий более 20 минут из самого начала сюжетной кампании эксклюзива для PlayStation, разработанного Insomniac Games.

Первая с 2004 года игра Insomniac с рейтингом Metacritic выше 90, Marvel's Spider-Man 2 уже в начальных эпизодах демонстрирует весь тот зрелищный экшен, который сделал франшизу столь успешной до сих пор.

Если к настоящему времени серия Marvel's Spider-Man разошлась тиражом в 33 млн. копий, то интересно, чего достигнет новая глава на старте, ведь уже сейчас есть те, кто прогнозирует около 6,2 млн. проданных копий.

-7
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Soulless24

За человека в эти 20 минут дадут поиграть, или сразу за негра?

2
6363

Осуждаю такие высказывания. Негры тоже люди.

-4
Soulless24 6363

Чел, хватит лизать чёрные жoпы, ты не на твиче.

4
6363 Soulless24

Лизать и утверждать, что все люди вне зависимости от их цвета кожи, разные вещи. Мне не нравится, что белых персонажей делают черными и т.д так на минуточку, если это не ясно. Тем более Майлз давно существует и он вполне может быть интересным. Хотя дополнение с Моралезом мне не особо вкатило т.к главный злодей это такое клише и Мери Сью.

0
Tiktotayou124 Soulless24

Никто чёрные жопы не лижет. Это скорее они тебя имеют и тебе это доставляет дискомфорт, раз ты на них так зациклился).

0
caliskan

Весь твич уже стримит

0