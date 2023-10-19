Портал IGN показал более 20 минут из самого начала Marvel's Spider-Man 2 ©

IGN продемонстрировал геймплейный ролик Marvel's Spider-Man 2, включающий более 20 минут из самого начала сюжетной кампании эксклюзива для PlayStation, разработанного Insomniac Games.

Первая с 2004 года игра Insomniac с рейтингом Metacritic выше 90, Marvel's Spider-Man 2 уже в начальных эпизодах демонстрирует весь тот зрелищный экшен, который сделал франшизу столь успешной до сих пор.

Если к настоящему времени серия Marvel's Spider-Man разошлась тиражом в 33 млн. копий, то интересно, чего достигнет новая глава на старте, ведь уже сейчас есть те, кто прогнозирует около 6,2 млн. проданных копий.