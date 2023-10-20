Потрачено! В Spider-Man 2 можно разбиться и в ролике показали, как это выглядит

Портал IGN опубликовал ролик, в котором показано сравнение падения Человека-паука в Marvel's Spider-Man 2 с включенными повреждениями от падения и без них. Как видно из видеоролика, удар получился очень сильным.

Напомним, что в Marvel's Spider-Man 2 есть возможность активировать повреждение при падении, которое не позволяет Человеку-пауку свободно падать с любой высоты без последствий. Обычно Человек-паук просто грациозно приземляется, не получая повреждений, но те, кто предпочитает рисковать при маневрировании, могут добавить эту функцию.

В двух предыдущих играх, Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man Miles Morales, повреждений при падении не было, даже опционально, так что в этой главе это новая функция. Очевидно, что ущерб зависит от высоты падения, и IGN решили показать фатальный удар.

В Marvel's Spider-Man 2 мы найдем уже известные по предыдущим главам способности к передвижению. Наши герои смогут проноситься на паутине между небоскребами, наращивая скорость, а также выполнять специальные приемы, накапливая энергию и очки опыта.

В Marvel's Spider-Man 2 также появилась новая функция - паутинные крылья, которые позволяют парить и тем самым ускоряют движение. Кроме того, если вы достаточно быстры, вы можете скользить по воде, а затем снова прыгать, чтобы не упасть сразу, если вы окажетесь в реке.