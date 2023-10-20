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об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.6 343 оценки

Потрачено! В Spider-Man 2 можно разбиться и в ролике показали, как это выглядит

butcher69
Новости

Портал IGN опубликовал ролик, в котором показано сравнение падения Человека-паука в Marvel's Spider-Man 2 с включенными повреждениями от падения и без них. Как видно из видеоролика, удар получился очень сильным.

Напомним, что в Marvel's Spider-Man 2 есть возможность активировать повреждение при падении, которое не позволяет Человеку-пауку свободно падать с любой высоты без последствий. Обычно Человек-паук просто грациозно приземляется, не получая повреждений, но те, кто предпочитает рисковать при маневрировании, могут добавить эту функцию.

В двух предыдущих играх, Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man Miles Morales, повреждений при падении не было, даже опционально, так что в этой главе это новая функция. Очевидно, что ущерб зависит от высоты падения, и IGN решили показать фатальный удар.

В Marvel's Spider-Man 2 мы найдем уже известные по предыдущим главам способности к передвижению. Наши герои смогут проноситься на паутине между небоскребами, наращивая скорость, а также выполнять специальные приемы, накапливая энергию и очки опыта.

В Marvel's Spider-Man 2 также появилась новая функция - паутинные крылья, которые позволяют парить и тем самым ускоряют движение. Кроме того, если вы достаточно быстры, вы можете скользить по воде, а затем снова прыгать, чтобы не упасть сразу, если вы окажетесь в реке.

17
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Stas776

Странно, что раньше такого не было. Смотрится непонятно, Паук никогда не был неуязвим к гравитации настолько, чтоб пролететь пару сотен метров и треснуть асфальт, словно он из Прототипа

5
-zotik-

Он крепкий, но есть и игровая условность

2
GPoul

Знатно шмякнулся) хорошо что добавили эту опцию.

1
U1traMagnum

Так это изначально в игре должно быть ) человек паук на то и человек чтобы с большой высоты упав он погиб) мол ну он же не супермен который может приземлятся эпично так что эта фича сделает игру более реалистичнее при полетах ну и люди будут теперь с осторожностью летать и боятся если упадут то все ) ну либо можно играть без нее и падать сколько тебе влезет.

0
Kamishini1993

Еще бы в стены врезался если перестать контролить полет

0
Stea1ch Kamishini1993

Лара Крофт получится =)) Сколько раз я ее, бедняжку, в стены впаял...

0
KANSERVATOR

я думал будет лучше, ну к примеру черепная коробка лопается и мозг катится по асфальту

-1
LogicDisciple

ты с МК перепутал)

1
KANSERVATOR LogicDisciple

да я просто давно видел видео где дедок забрался на столб и спрыгнул, высота не прям большая была. А в игре с такой высоты небоскребов у паука точно должно пол головы улететь и кишки по трассе разлететься)

0
Understanding the Truth
-5
ОТСТУПНИК Style

кликбейт

-5