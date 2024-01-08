Появились некоторые подробности об одном из предполагаемых DLC для Marvel's Spider-Man 2

Похоже, что датамайнеры не успокоились после масштабного хакерского инцидента, произошедшего в прошлом году с Insomniac Games. После обнаружения информации о грядущих играх студии PlayStation, включая самостоятельный спин-офф про Венома и полностью играбельную версию Marvel's Wolverine на PC перед ее выходом в 2026 году, появились подробности об одном из грядущих DLC для Marvel's Spider-Man 2.

@zvis_ceral, надежный инсайдер индустрии, о котором пишут несколько известных изданий, сообщил о появлении одного из самых недооцененных и малоизвестных врагов Человека-паука из комиксов — Жука.

В грядущем DLC, которое добавит несколько новых миссий, типов врагов и как минимум пару часов контента, в центре внимания, скорее всего, окажется Майлз Моралес.

В частности, из полученных данных стало известно, что эта итерация Жука будет Дженис Линкольн, дочерью Надгробия, одного из злодеев первого Marvel's Spider-Man.

В истории Человека-паука Дженис Линкольн, как и Жук, облачена в технологически продвинутый костюм, оснащенный возможностью полета, повышенной силой и встроенным оружием. Это делает ее уникальным испытанием для Майлза Моралеса, ожидаемого центрального персонажа DLC, поскольку Питер Паркер ушел на покой после событий сиквела.

Появление Жука может привнести в игру новую динамику, предложив новые миссии, испытания и опыт.

Что касается механики игры, то в DLC могут появиться миссии, которые потребуют от игроков иной стратегии, используя уникальные способности Майлза для борьбы с технологическим мастерством Жука. Добавление Жука в качестве главного антагониста может привести к созданию увлекательной сюжетной линии, где Майлз Моралес должен перехитрить и обхитрить злодея, который полагается на гаджеты и технологии, а не на грубую силу или сверхъестественные способности.

Marvel's Spider-Man 2 вышла на PlayStation 5 под восторженные отзывы в конце 2023 года. Хотя игра не получила никаких наград на декабрьской церемонии The Game Awards, она все равно установила новый рекорд для PlayStation. К сожалению, за успех пришлось заплатить в буквальном смысле. Это заставило Sony пересмотреть свои финансовые инвестиции в Insomniac, несмотря на критический и коммерческий успех студии в последние годы.