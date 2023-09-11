Появилось свежее сравнение города в Marvel's Spider-Man 2 и Marvel's Spider-Man Remastered ©

Студия Insomniac Games в мае этого года провела развёрнутую презентацию Marvel's Spider-Man 2. Разработчики показали более 10 минут реального игрового процесса будущего супергеройского экшена, который позволит играть сразу за двух Пауков. Эта демонстрация вызвала небольшое волнение у игроков, которые опасаются, что новая игра не получит значительных визуальных улучшений. В сети появились новые сравнения графики Marvel's Spider-Man 2 с Marvel's Spider-Man Remastered, которые должны успокоить геймеров.

Для нового анализа графики в Marvel's Spider-Man 2 энтузиасты решили использовать недавно опубликованные скриншоты игры, посвященные городу и его окружению. Пользователи сравнили центральную площадь Манхэттена — Таймс-сквер из улучшенной версии Marvel's Spider-Man Remastered и предстоящего сиквела.

Таймс-сквер в Marvel's Spider-Man 2

Таймс-сквер в Marvel's Spider-Man Remastered

На первый взгляд изображения графически мало чем отличаются друг от друга. Но технические эксперты рекомендуют обратить внимание на плотность объектов. Marvel's Spider-Man 2 позволяет отображать намного больше движущихся и статических деталей, чем это может себе позволить ПК-версия с ультра настройками Marvel's Spider-Man Remastered. Пользователи также отметили увеличенное количество пешеходов и машин, что намекает на возможность появления реальных пробок в игре.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября для PS5."