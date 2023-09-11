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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 276 оценок

Появилось свежее сравнение города в Marvel's Spider-Man 2 и Marvel's Spider-Man Remastered

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Gutsz
Новости

Студия Insomniac Games в мае этого года провела развёрнутую презентацию Marvel's Spider-Man 2. Разработчики показали более 10 минут реального игрового процесса будущего супергеройского экшена, который позволит играть сразу за двух Пауков. Эта демонстрация вызвала небольшое волнение у игроков, которые опасаются, что новая игра не получит значительных визуальных улучшений. В сети появились новые сравнения графики Marvel's Spider-Man 2 с Marvel's Spider-Man Remastered, которые должны успокоить геймеров.

Для нового анализа графики в Marvel's Spider-Man 2 энтузиасты решили использовать недавно опубликованные скриншоты игры, посвященные городу и его окружению. Пользователи сравнили центральную площадь Манхэттена — Таймс-сквер из улучшенной версии Marvel's Spider-Man Remastered и предстоящего сиквела.

Таймс-сквер в Marvel's Spider-Man 2
Таймс-сквер в Marvel's Spider-Man 2
Таймс-сквер в Marvel's Spider-Man Remastered
Таймс-сквер в Marvel's Spider-Man Remastered

На первый взгляд изображения графически мало чем отличаются друг от друга. Но технические эксперты рекомендуют обратить внимание на плотность объектов. Marvel's Spider-Man 2 позволяет отображать намного больше движущихся и статических деталей, чем это может себе позволить ПК-версия с ультра настройками Marvel's Spider-Man Remastered. Пользователи также отметили увеличенное количество пешеходов и машин, что намекает на возможность появления реальных пробок в игре.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября для PS5."

9
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
neeXXXT

Работа со светом и детализация всего мира впечатляют, неужели нормальный рейтрейсинг завезут, а не упрощёнку!

2
kekus1995

грёбаная зернистость...

1
Baldurs Gate 3 шит игра

взяли всё готовенькое из первой, добавили больше машинок с людьми и сидят радуются , что это схавали

0
jax baron

там это было всё и в первой просто схетрили и поставило лоу графику- а на ультах там народу до усрачки и машин

3
deusMarshall

Холодный фильтр как-то мажет все тени, ощущение будто их нет

0
KANSERVATOR

даже с бухты не буду качать, лучше поиграю в гта 4

-4