"Превосходный сиквел" - появились первые оценки Marvel's Spider-Man 2 от критиков

Marvel’s Spider-Man 2 - долгожданная игра, которая выходит 20 октября. Ранее уже утек первый обзор, сравнивающий игру с Batman: Arkham City, и сегодня эмбарго на обзоры было официально снято, и пресса поделилась полноценными рецензиями.
Игра получила высокие оценки в прессе, средняя оценка на Metacritic составила 91 балл из 100 на основе 77 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг также составил 91 балл на основе 81 рецензий. Важно отметить, что 100% журналистов рекомендовали игру к прохождению.
Под спойлером вы найдете несколько цитат из обзоров нескольких изданий:
Marvel's Spider-Man 2 - это лучшая история от Insomniac, и, несмотря на нехватку открытого мира, это надежное и веселое супергеройское приключение.
Insomniac удалось совершить редчайший подвиг в разработке видеоигр. Команда создала трилогию игр, каждая из которых сильна сама по себе, но при этом объединяется в масштабную сагу, которую лучше прочувствовать целиком. И хотя новые игры о Человеке-пауке неизбежно будут развивать эту мифологию в новых направлениях, ждать этого не стоит. В Spider- Man 2 разработчики нашли то, что делает истории о супергероях достойными рассказа (и пересказа), и дали своим симпатичным героям путешествие, которого они заслуживают.
Marvel's Spider-Man 2 - это невероятная история о героях и злодеях, борющихся с одиночеством.
Spider-Man 2 - это превосходный сиквел, опирающееся на превосходный фундамент своего предшественника и в то же время дающее историю, которая заставляет этих любимых персонажей двигаться вперед.
Я ожидал, что Marvel's Spider-Man 2 станет одной из моих любимых игр в этом году, и все равно остался под впечатлением от того, что удалось сделать разработчикам. И сюжет, и геймплей сделали большой шаг вперед, и я полностью убежден, что нет студии, которая могла бы сделать игру про Человека-паука лучше, чем Insomniac Games. Это большая победа для Insomniac, для PlayStation Studios и для давних поклонников Человека-паука".
Это было очевидно, что игра во всем лучше и так отличного оригинала!
Лучшая игра от Insomniac вышла еще в 2014 году, раз в пару лет прохожу, вот эта действительно вещь
Блин, ну ты и выдал) Я ее даже на ПК бесплатно не осилил, ненавижу такие игры комедийно мультяшно детского типажа)
С учётом того, что это Человек-Паук, а не безымянная игра, и делалось всё на движке предыдущей части - вряд ли что-то можно было сильно запороть. Хотя, 100% положительные отзывы несколько настораживают тем, что все современные игры сейчас выходят сырыми и какие-то проблемы однозначно должны были всплыть - хотя бы из-за новых функционалов и переделанной карты.
Через годик на ПК во варианте Императрицы, да с последними патчами - можно будет оценить, соврали рекламщики или нет.
В первую часть играл на релизе и придраться не к чему было, в плане качества. Ни что не предвещает беды и в этот раз, ибо пс5 единственная платформа, на которой игра выходит, пока что.
110 из 10 лучшая игра галактики , а если без заноса денег средняя рубилка на 4 из 10
12 собранных голубей из 10 на кончиках пальцев.
Бродилка, стрелялка.
Первая была не идеалом, но и далеко не 4/10
А «занос» считается только там где ваше мнение расходится с критиками?)
12 из 10, Логвинов говорит закрывая дверь от своей новый БМВ =) Да, да знаю, он уже не авторитет, но я всё ещё помню его зашквары)))
Игра будет не плохая я думаю. 1я норм была, оч понравилась.
лучший эксклюзив в истории пс и возможно лучшая игра десятилетия
Лучшая игра века сразу, чего уж мелочиться
Если написать что это первая часть, никто и не найдет отличия. ДЛЦ как обычно