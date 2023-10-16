"Превосходный сиквел" - появились первые оценки Marvel's Spider-Man 2 от критиков ©

Marvel’s Spider-Man 2 - долгожданная игра, которая выходит 20 октября. Ранее уже утек первый обзор, сравнивающий игру с Batman: Arkham City, и сегодня эмбарго на обзоры было официально снято, и пресса поделилась полноценными рецензиями.

Игра получила высокие оценки в прессе, средняя оценка на Metacritic составила 91 балл из 100 на основе 77 рецензий. На OpenCritic средний рейтинг также составил 91 балл на основе 81 рецензий. Важно отметить, что 100% журналистов рекомендовали игру к прохождению.

Под спойлером вы найдете несколько цитат из обзоров нескольких изданий:

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