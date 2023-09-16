Продолжительность Marvel's Spider-Man 2 примерно такая же, как и у первой части, но сцены будут более масштабным ©

После выхода нового трейлера Marvel's Spider-Man 2 на последней State of Play, Insomniac Games раскрыла некоторые детали игры. Известно, что игровая зона почти вдвое увеличилась благодаря добавлению Квинса и Бруклина в игровое воссоздание Нью-Йорка. Однако старший креативный директор Insomniac, Брайан Интихар, в интервью GamesIndustry.biz подчеркнул, что это не отразится на длительности игры.

Продолжительность Spider-Man 2 останется схожей с оригинальной частью: Согласно данным HowLongToBeat это примерно 17 часов на основное прохождение сюжетной линии, 25,5 часов на основное прохождение с учетом побочных заданий и 34,5 часа для полного завершения игры.

Мы никогда не говорим: "О, это будет так долго". Мы стараемся сформулировать концепцию. Какова наша цель? Какие основные принципы его поддерживают? И затем мы начинаем работать над этим, и все складывается органично. При этом мы знали, что это будет нечто большее, чем Miles Morales. Но нужно было сделать то, что соответствует истории, которую мы хотели рассказать. Я бы сказал, что она очень похожа на Spider-Man 1. Мы не удвоили размер игры. Мы хотим сделать то, что соответствует нашему видению, времени и вниманию, которые необходимы для создания этого опыта, а также позаботиться о нашей команде. Это не 200-часовая игра. У меня было бы гораздо меньше волос, если бы это была 200-часовая игра.

В другой части интервью Интихар пояснил, что одной из целей этого продолжения было создание более крупных сцен (в частности, битв с боссами), что стало возможным благодаря мгновенной загрузке на PS5.

Мы с самого начала знали, что будем делать Spider-Man 2 для PlayStation 5. А затем речь зашла о том, что PlayStation 5 предлагает, чем мы можем воспользоваться. Нам очень повезло работать с Марком Серни (Mark Cerny), который является одним из продюсеров игры. Он мой наставник. Я многим обязан ему в плане того, кем я являюсь сегодня в профессиональном плане. Работа с Марком помогла нам понять, куда движется консоль. Мы знали о твердотельном накопителе. И поэтому фантазии игроков "я хочу качаться быстрее, быстрее и быстрее", мы знали, что сможем это обеспечить. Но также... что именно в консоли позволяет нам реализовать видение игры? Мы хотели, чтобы наши сцены, наши битвы с боссами были более масштабными. С PS5 и загрузкой мы можем делать это гораздо легче, чем раньше

Вчера Insomniac также уточнила, какие графические режимы будут присутствовать в Spider-Man 2. Как обычно для последних игр, их будет три: 30 кадров в секунду, 60 кадров в секунду и 40 кадров в секунду, если у вас дисплей с частотой 120 Гц и поддержкой VRR и HDMI 2.1. Впервые удалось включить поддержку трассировки лучей во все эти режимы, хотя, конечно, качество будет зависеть от заданной частоты кадров. Кроме того, в трассировку лучей были добавлены отражения от поверхности воды и самого океана.

Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PlayStation 5. Версия для ПК, скорее всего, появится в ближайшие пару лет.