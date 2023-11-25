Процент игроков, получивших платиновый трофей в Marvel's Spider-Man 2, очень высок

Как сообщает PushSquare, очень высокий процент игроков получил платиновый трофей в Marvel's Spider-Man 2, что является признаком того, что последнему проекту Insomniac Games удалось привлечь к множество пользователей, которые были более чем готовы приложить усилия на испытание всего контента, предложенного разработчиками.
В частности, платиновый трофей получили 20,3% владельцев игры, однако эта цифра может быть не совсем точной, поскольку из подсчета исключены те, кто не подключает консоль к Интернету.
Опять же, из данных о трофеях мы узнаем, что 58% игроков завершили основную историю, а это еще один довольно высокий процент.
Как уже говорилось ранее, речь идет о довольно высоких средних показателях по сравнению с другими играми, вышедшими в 2023 году. Например, в Assassin’s Creed Mirage все трофеи получили всего 6,7% игроков, тогда как прошедших историю — 37,1%, тогда как в случае с Final Fantasy 16 обладателями платинового трофея являются 3,8%, но зато до финальных титров дошли 46,6% игроков.
Итак, идея состоит в том, что Marvel's Spider-Man 2 достигла таких показателей завершения благодаря различным факторам, которые, безусловно, включают в себя превосходное качество проекта Insomniac Games, но также, возможно, список трофеев, который довольно просто выполнить и который не требует от вас попробовать свои силы в таких режимах, как «Новая игра+», учитывая, что большинство трофеев открываются просто при прохождении сюжета и выполнении второстепенных миссий, а некоторые трофеи связаны с конкретными испытаниями.
Так вся платина в челопуке это просто унылый фарм
С читами можно всё что угожно получить.