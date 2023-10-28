Раскрыто секретное камео Натана Филлиона и Алана Тьюдика в Marvel's Spider-Man 2

Игра Marvel's Spider-Man 2 вышла всего неделю назад, но фанаты, уже прошедшие игру и досмотревшие до конца титры, могли заметить актеров Натана Филлиона и Алана Тьюдика в неназванных ролях. Теперь их роли подтверждены, и они довольно глупы.

После некоторых подозрений со стороны фанатов, в интервью Entertainment Weekly старший креативный директор Брайан Интихар официально подтвердил, что загадочные роли Филлиона и Тьюдика - это... дуэт конкурентов в костюмах котов и масках Человека-паука, спорящих у винного погреба.

В игре Spider-Man 2 игроки получают дополнительное задание - запечатлеть различные события, происходящие в Нью-Йорке. В рамках этого задания игроки могут найти дуэт и когда они это сделают, то окажутся втянутыми в жаркий спор о том, кто чей наряд украл.

"Один из наших сценаристов, Ник Фолкман, написал кучу реплик для Натана и Алана, которые они должны были прочитать", - рассказал Интихар в интервью Entertainment Weekly, объясняя, как получилось двойное участие.

"Они пришли в выходной день, зашли в кабину для записи и некоторое время поработали. Они большие поклонники игры. Я думаю, мы пригласили их, потому что они хотели стать частью следующей игры. Это очень здорово, когда у тебя есть актеры такого уровня, которые в восторге от твоей игры и хотят в ней участвовать".