Размер Marvel's Spider-Man 2 может составить 98 ГБ ©

В сети обратили внимание на фотографию с коробкой лимитированного издания PlayStation 5, где обнаружили информацию про размер Marvel's Spider-Man 2 - 98 ГБ.

Окончательный размер игры пока что остаётся неизвестным, ведь маловероятно, что эта цифра указана с учетом размера патча первого дня.

Marvelʼs Spider-Man 2 должен выйти 20 октября на PS5. Ранее надежный инсайдер сообщил про два графических режима игры, а сами авторы раскрыли некоторые настройки доступности.