Размер Marvel's Spider-Man 2 может составить 98 ГБ

В сети обратили внимание на фотографию с коробкой лимитированного издания PlayStation 5, где обнаружили информацию про размер Marvel's Spider-Man 2 - 98 ГБ.
Окончательный размер игры пока что остаётся неизвестным, ведь маловероятно, что эта цифра указана с учетом размера патча первого дня.
Marvelʼs Spider-Man 2 должен выйти 20 октября на PS5. Ранее надежный инсайдер сообщил про два графических режима игры, а сами авторы раскрыли некоторые настройки доступности.
Это скорее всего с учётом сжатия через Kraken. В распакованном виде будет побольше.
Ну это уже норма)
Ну а что вы хотели? Карта у игры станет в два раза больше.
Объясните мне, откуда появился черный человек паук? Вся серия строилась на том, что парня укусил уникальный паук, с мутацией один на миллион. А тут выясняется что нет, и получается с помощью таких тварей можно весь город превратить в человеков-пауков, я правильно понимаю?
Да, можно. В комиксов пауканов еще больше и как правильно, каждый из них по сути лучше Питера, так как имеет доп возможности по-дефолту.
Мы меня конечно извините, но это дичь. Натуральная, настоящая дичь. Тем самым можно похитить этих уникальных пауков из лаборатории, позволить им покусать всех своих друзей и знакомых, создав армию супергероев. Хотя что я хотел от комикса для подростков. Сейчас сделали черного паука потому что повесточка, лет через 10 сделают азиатского паука ради продаж в Китае
Нужно же как-то доить успешную франшизу, вот и придумывают всякое, оправдывая отсутствие логики бесконечными мульти-вселенными, все равно глупые фанатики схавают и попросят еще.
Ооо, свидетели повестки.
Чёрный паук был создан во времена, когда повестки ещё не существовало, в т.ч. SJW и прочего гендерного зоопарка. А, ну и да, если заглянуть в комиксы прошлого тысячелетия, ты там найдёшь и азиатку паука, и аниме паука, и свинью паука, и паука-человека с 8 руками и ещё сотни других пауков.