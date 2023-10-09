Размер Marvel's Spider-Man 2 составит более 88 ГБ ©

Стало известно, что Marvel's Spider-Man 2 займет целых 88,5 гигабайта на SSD PlayStation 5. Этот размер значительно превышает как Marvel's Spider-Man Remastered, так и Spider-Man: Miles Morales. Первая часть весила 71 Гб, а вторая - 50 Гб.

Впрочем, ранее поступила информация, что игра будет занимать 98 гигабайтов, так что, вероятно, в данном случае речь идет о версии "Человека-Паука 2" без патча первого дня. Возможно, что после установки этого патча размер игры увеличится еще на 9,5 гигабайта.

Предварительная загрузка проекта запланирована на 13 октября. Обзоры и рейтинги станут доступными для ознакомления 16 октября в 17:00. Игроки, владеющие Deluxe-изданием, получат по 5 эксклюзивных скинов для каждого из героев. Эти уникальные облики не смогут быть разблокированы позднее внутри игры.