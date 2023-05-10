Разработчик о Marvel's Spider-Man 2: "это лучшая игра, которую мы когда-либо делали" ©

После анонса Marvel's Spider-Man 2 в сентябре 2021 года было много шумихи, но до сих пор не было ни геймплейных кадров, ни подробностей. Insomniac Games недавно попросила фанатов "еще немного потерпеть", а Sony заверила, что сиквел выйдет в этом финансовом году.

В последнем Twitch-стриме разработчиков директор по повествованию Джон Пакетт рассказал о своем волнении по поводу сиквела. Хотя он не предложил много новых деталей, он сказал, что команда работает над тем, чтобы "это была лучшая игра, которую мы когда-либо делали".

Я в восторге от Spider-Man 2. Очевидно, что я не могу сказать многого, но мы действительно усердно работаем над тем, чтобы убедиться, что это лучшая игра, которую мы когда-либо делали, и нам не терпится поделиться ею с вами.

То, что Insomniac много работает, кажется само собой разумеющимся - разработка игр - дело нелегкое. И хотя пока неизвестно, когда именно будет показана Marvel's Spider-Man 2, ходят слухи о предстоящей выставке PlayStation Showcase. Сообщается, что она состоится на неделе 25 мая и на ней может быть представлен сиквел.