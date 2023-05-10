Разработчик о Marvel's Spider-Man 2: "это лучшая игра, которую мы когда-либо делали"

После анонса Marvel's Spider-Man 2 в сентябре 2021 года было много шумихи, но до сих пор не было ни геймплейных кадров, ни подробностей. Insomniac Games недавно попросила фанатов "еще немного потерпеть", а Sony заверила, что сиквел выйдет в этом финансовом году.
В последнем Twitch-стриме разработчиков директор по повествованию Джон Пакетт рассказал о своем волнении по поводу сиквела. Хотя он не предложил много новых деталей, он сказал, что команда работает над тем, чтобы "это была лучшая игра, которую мы когда-либо делали".
Я в восторге от Spider-Man 2. Очевидно, что я не могу сказать многого, но мы действительно усердно работаем над тем, чтобы убедиться, что это лучшая игра, которую мы когда-либо делали, и нам не терпится поделиться ею с вами.
То, что Insomniac много работает, кажется само собой разумеющимся - разработка игр - дело нелегкое. И хотя пока неизвестно, когда именно будет показана Marvel's Spider-Man 2, ходят слухи о предстоящей выставке PlayStation Showcase. Сообщается, что она состоится на неделе 25 мая и на ней может быть представлен сиквел.
"это лучшая игра, которую мы когда-либо делали но мы её вам не покажем"
В параллельной вселенной:
"Я вообще не в восторге от Spider-Man 2. И говорить не о чем, но мы спустя рукава работаем над тем, чтобы было похоже, что это - игра, которую делали мы. Я в ужасе, что придётся поделиться ею с вами."
Чет заорал
Они там про росомаху не забыли? Игра видимо хуже чека пука 2 и мы получим тоже самое что чек пук, но с модом на внешность)
Помнится когда я попробовал Майлза запустить на ноуте, он мне в лицо харкнул еще на этапе меню. Тут я так понимаю оптимизон будет еще круче.
"на ноуте" ещё бы на мобилке пробовал запускать.