Разработчики Marvel's Spider-Man 2 просят набраться терпения, на просьбы фанатов показать новые кадры ©

Insomniac Games попросила фанатов набраться терпения, поскольку ожидание Marvel's Spider-Man 2 достигло апогея. Пока мы видели только один трейлер к игре, но игра должна выйти в сентябре, и некоторые люди задаются вопросом, почему студия так долго не показывает новые кадры.



"Мы на кухне", - такую аналогию использовала студия в ответ на вопрос фаната о том, почему так долго не появляются новые материалы. "Там хорошо пахнет, но мы просто просим немного больше терпения".

Потому что мы на кухне. Там хорошо пахнет, но мы просто просим немного больше терпения.

Ранее на этой неделе актер Питера Паркера Юрий Ловенталь заявил, что он завершил работу над игрой, но спустя несколько часов в Твиттере он сказал обратное. Скорее всего, мы увидим больше информации о релизе во время какой-нибудь PlayStation Showcase этим летом, но поскольку Sony еще не назначила дату мероприятия, нам придется подождать еще немного.