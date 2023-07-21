Разработчики Marvel's Spider-Man 2 раскрыли новые детали открытого мира и способов перемещения ©

Marvel's Spider-Man 2 обещает усовершенствовать свою и без того отличную предшественницу по целому ряду ключевых направлений, и в игровом плане эти улучшения, судя по всему, будут присутствовать во всем - от боевых действий до открытого мира. Недавно на выставке San Diego Comic-Con Insomniac представила новый сюжетный трейлер грядущего сиквела и раскрыла новые подробности сюжета, а также рассказала о том, как Marvel's Spider-Man 2 будет развиваться в этих двух областях.

Что касается открытого мира, который будет примерно в два раза больше, чем открытый мир Marvel's Spider-Man и Майлза Моралеса, то было подтверждено, что помимо Квинса и Бруклина в игру также войдет Кони-Айленд. Игрок так же сможет исследовать дом тёти Мэй и соседние окрестности.

Что касается перемещения по миру, то, по словам старшего директора игры Райана Смита (Ryan Smith), несколько новых способов передвижения сделают перемещение по карте еще более приятным, включая ветряные туннели и новые "паутинные крылья" (Web Wings).

Мы очень хотим, чтобы люди опробовали Web Wings. Для нас это была отличная возможность привнести то, что люди видели в комиксах и фильмах, и интегрировать это в игру. Раскачание - это основа траектории движения Человека-паука, поэтому мы разработали Web Wings так, чтобы они работали вместе с раскачиванием и дополняли его. Таким образом, вы можете перемещаться туда-сюда, наращивая скорость и высоту. А если использовать Web Wings с нашими аэродинамическими трубами, то это один из способов сверхбыстрого перемещения по городу, позволяющий значительно увеличить скорость перемещения, что было одной из наших целей. Благодаря мощности и скорости PS5, Web Wings добавляют еще один уровень в нашу систему перемещения и меняют представление о том, как перемещаться по различным частям города.

Что касается боевых сцен, то, по словам старшего креативного директора Брайана Интихара (Bryan Intihar), начиная с новых способностей Питера Spider-Arms и Symbiote, двух различных форм биоэлектричества Майлза и, конечно же, нескольких новых гаджетов, у игроков будет множество новых возможностей при борьбе с врагами.

Мы всегда считали наших героев-пауков "акробатическими импровизаторами", и в Marvel's Spider-Man 2 мы хотели вооружить их новыми возможностями для этого в бою. Это включает в себя способности Пита "Паучьи руки" и "Симбионт", а Майлз теперь использует в каждом бою две формы биоэлектрического Венома. А когда вы начинаете комбинировать эти способности с новыми гаджетами, такими как Web Grabber, это может привести к захватывающим комбо.

Marvel's Spider-Man 2 выходит на PS5 20 октября.