Разработчики Marvel's Spider-Man 2 стремятся еще больше повысить качество картинки к запуску ©

На прошлой неделе мы наконец-то смогли как следует взглянуть на Marvel's Spider-Man 2, и, хотя отснятый материал был впечатляющим, у фанатов осталось несколько вопросов. К счастью, Брайан Интихар и Райан Смит из Insomniac ответили на самые животрепещущие из них вопросы.

Хотя дебютный геймплей Marvel's Spider-Man 2 выглядел довольно симпатично, были, конечно, и придирки. Некоторые говорили, что игра не выглядела намного лучше, чем Marvel's Spider-Man Remastered (что не так уж и плохо), в то время как другие считали, что разрешение не такое высокое, как могло бы быть. Что ж, по словам Интихара, то, что мы видели на прошлой неделе, все еще было ранней версией игры, и перед запуском будут внесены дальнейшие улучшения в общее качество игры

«Мы всегда стремимся улучшить игру... все будет становиться все лучше и лучше, будь то производительность, точность воспроизведения или игровой процесс. Наша цель, очевидно, состоит в том, чтобы при выпуске игры сделать очень безупречный и стабильный опыт, который также — в конце концов — использует преимущества, которые может сделать оборудование PlayStation 5».

Marvel’s Spider-Man 2 выходит на PS5 осенью этого года.