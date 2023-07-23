Разработчики Marvel's Spider-Man 2 утверждают, что у Мэри Джейн "та же модель лица, та же актриса"

Компания Insomniac Games представила новый сюжетный трейлер и подробности игры Marvel's Spider-Man 2, впервые показав нескольких персонажей. Мы увидели Гарри Озборна и Венома, а также обновили внешность Питера Паркера, Майлза Моралеса и Мэри Джейн Уотсон.
Некоторые считали, что лицо Мэри Джейн изменилось, подобно тому, как Бен Джордан заменил Джона Бубняка в роли Питера Паркера в Marvel's Spider-Man Remastered и далее, что вызвало резкую реакцию фанатов. Однако Джеймс Стивенсон, директор по связям с общественностью и маркетингу компании Insomniac, пояснил, что у нее "та же модель лица" и ее играет та же актриса (знаменитая Лора Бейли).
Возможно, кого-то смутило точное соответствие визуальной составляющей сиквела. Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября для PS5. Действие игры разворачивается спустя девять месяцев после событий Marvel's Spider-Man: Miles Morales, и Insomniac обещает, что к запуску она будет выглядеть "еще лучше".
Лора Бейли только участвовала в озвучке персонажа, оло. "Модель лица" это Стефани Тайлер Джонс.
Отличная моделька. Разрабы показали что с годами люди меняются и меняют свой имидж. Это вам не вечно молодой капитан Прайс, который в 70+ будет первоклассным воякой))
Главное, что моделька симпатичная. А то знаем мы их любимые тенденции делать девушек менее привлекательными.
Мне кста этот вариант больще нравится. Щеки убрали , сам образ очень сильно поменяли просто сменив причесон. Для такой игры, где вообще-то весь роман отыгырвается через профессию Мэри Джейн, стало лучше. Осталось только увидеть как она ведет репортаж с человеком-пауком
Мэри Джейн состарили, а Паркера сделали пацаном малолетним, хотя по сюжету, как утверждают разрабы, прошло всего 9 месяцев
Давайте так скажу - изначально Мэри Джейн от исномниак не самая красивая девушка в мире, даже в игре есть с внешкой получше, но это принимаем как данность. Во второй части ей дали буст новой прической.
Разве дело только в причёске ? Сколько там между частями ? 9 месяцев ? Видать, очень тяжёлыми они для героини выдались, раз она состарилась лет на 10-15. Что ж с ней Питер такого вытворял ?
высосал все соки из нее поэтому сам и помолодел он же павук а павуки своих жертв высасывают :)
Я один вижу розамунд пайк?
Стала рыжей милфой
Вообще актриса, с которой взяли образ, намного интереснее и сексуальнее в жизни, чем в игре. Зря её так изменили...
Со Стефани Тайлер Джонс взяли образ
А на твоем фото актриса озвучки
Нынче среди игроков одни нытики. Им вечно подавай молодых баб с большими формами)
А разработчик такой.
Они хотят бабу с большими формами? У нас есть Анита Саркисян
А это плохо? Нужно непременно искать престарелых плоскодонок?
У Аниты формы ниче так
Подожди а ты у нас по.. а ну это нормально, братан. Не осуждаем. А вот хотеть молодых с хорошими формами это уже болезнь, согласен