Разработчики Marvel's Spider-Man 2 утверждают, что у Мэри Джейн "та же модель лица, та же актриса" ©

Компания Insomniac Games представила новый сюжетный трейлер и подробности игры Marvel's Spider-Man 2, впервые показав нескольких персонажей. Мы увидели Гарри Озборна и Венома, а также обновили внешность Питера Паркера, Майлза Моралеса и Мэри Джейн Уотсон.

Некоторые считали, что лицо Мэри Джейн изменилось, подобно тому, как Бен Джордан заменил Джона Бубняка в роли Питера Паркера в Marvel's Spider-Man Remastered и далее, что вызвало резкую реакцию фанатов. Однако Джеймс Стивенсон, директор по связям с общественностью и маркетингу компании Insomniac, пояснил, что у нее "та же модель лица" и ее играет та же актриса (знаменитая Лора Бейли).

Возможно, кого-то смутило точное соответствие визуальной составляющей сиквела. Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября для PS5. Действие игры разворачивается спустя девять месяцев после событий Marvel's Spider-Man: Miles Morales, и Insomniac обещает, что к запуску она будет выглядеть "еще лучше".