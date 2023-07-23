Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 250 оценок

Разработчики Marvel's Spider-Man 2 утверждают, что у Мэри Джейн "та же модель лица, та же актриса"

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butcher69
Новости

Компания Insomniac Games представила новый сюжетный трейлер и подробности игры Marvel's Spider-Man 2, впервые показав нескольких персонажей. Мы увидели Гарри Озборна и Венома, а также обновили внешность Питера Паркера, Майлза Моралеса и Мэри Джейн Уотсон.

Некоторые считали, что лицо Мэри Джейн изменилось, подобно тому, как Бен Джордан заменил Джона Бубняка в роли Питера Паркера в Marvel's Spider-Man Remastered и далее, что вызвало резкую реакцию фанатов. Однако Джеймс Стивенсон, директор по связям с общественностью и маркетингу компании Insomniac, пояснил, что у нее "та же модель лица" и ее играет та же актриса (знаменитая Лора Бейли).

Возможно, кого-то смутило точное соответствие визуальной составляющей сиквела. Marvel's Spider-Man 2 выходит 20 октября для PS5. Действие игры разворачивается спустя девять месяцев после событий Marvel's Spider-Man: Miles Morales, и Insomniac обещает, что к запуску она будет выглядеть "еще лучше".

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
OculusMortem
пояснил, что у нее "та же модель лица" и ее играет та же актриса (знаменитая Лора Бейли).

Лора Бейли только участвовала в озвучке персонажа, оло. "Модель лица" это Стефани Тайлер Джонс.

1
Jarvis666

Отличная моделька. Разрабы показали что с годами люди меняются и меняют свой имидж. Это вам не вечно молодой капитан Прайс, который в 70+ будет первоклассным воякой))

0
Олег Дудин

Главное, что моделька симпатичная. А то знаем мы их любимые тенденции делать девушек менее привлекательными.

0
Stalker608

Мне кста этот вариант больще нравится. Щеки убрали , сам образ очень сильно поменяли просто сменив причесон. Для такой игры, где вообще-то весь роман отыгырвается через профессию Мэри Джейн, стало лучше. Осталось только увидеть как она ведет репортаж с человеком-пауком

-2
Mystik_86

Мэри Джейн состарили, а Паркера сделали пацаном малолетним, хотя по сюжету, как утверждают разрабы, прошло всего 9 месяцев

7
Stalker608 Mystik_86

Давайте так скажу - изначально Мэри Джейн от исномниак не самая красивая девушка в мире, даже в игре есть с внешкой получше, но это принимаем как данность. Во второй части ей дали буст новой прической.

0
Mihan_The_Man Stalker608

Разве дело только в причёске ? Сколько там между частями ? 9 месяцев ? Видать, очень тяжёлыми они для героини выдались, раз она состарилась лет на 10-15. Что ж с ней Питер такого вытворял ?

6
worys Mihan_The_Man

высосал все соки из нее поэтому сам и помолодел он же павук а павуки своих жертв высасывают :)

0
Ольга Бузова

Я один вижу розамунд пайк?

-2
Taicho

Стала рыжей милфой

-2
Избранный Белиара

Вообще актриса, с которой взяли образ, намного интереснее и сексуальнее в жизни, чем в игре. Зря её так изменили...

-4
Simple Jack

Со Стефани Тайлер Джонс взяли образ
А на твоем фото актриса озвучки

Спойлер
9
JustA_NiceGuy

Нынче среди игроков одни нытики. Им вечно подавай молодых баб с большими формами)

-18
Stalker608

А разработчик такой.

Они хотят бабу с большими формами? У нас есть Анита Саркисян

3
0ncnjqybr

А это плохо? Нужно непременно искать престарелых плоскодонок?

8
Madiark Stalker608

У Аниты формы ниче так

-3
kaisgrady

Подожди а ты у нас по.. а ну это нормально, братан. Не осуждаем. А вот хотеть молодых с хорошими формами это уже болезнь, согласен

0