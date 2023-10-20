Режиссер Marvel's Spider-Man 2 о возможной игре про Венома: "Давайте послушаем фанатов"

Insomniac Games, возможно, планирует выпустить спин-офф про Венома. На вопрос Insider старший повествовательный директор нового приключения студии Джон Пакетт предположил возможность выпуска спин-оффа, как это было сделано с Marvel's Spider-Man: Miles Morales в 2020 году.

«Итак, вот что мы делаем. Мы сосредоточены на Marvel's Spider-Man 2, и нам придется подождать и посмотреть, как отреагируют фанаты», — сказал он. «Давайте послушаем фанатов и спросим себя: «Хорошо, чего на самом деле хотят фанаты?» Давай поговорим о вещах после того, как мы все выспимся и возьмем отпуск».

Пакетт объясняет, что его команда была вдохновлена историей комиксов «Веном», которая также могла бы послужить источником вдохновения для истории, посвященной этому персонажу.

«Я помню, как ребенком сидел в комнате моего друга, читал «Секретные войны» и видел происхождение черного костюма», — сказал Пакетт. «Оттуда мы пошли к сумасшедшему Кнуллу, Клинтару. Там такая богатая вселенная, и комиксы многое сделали. Мы пытаемся впитать все это, а затем забываем об этом и думаем о том, что будет лучше для наших персонажей и нашей франшизы».

Marvel's Spider-Man 2 уже вышла эксклюзивно для PlayStation 5.