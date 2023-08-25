Ругань, кровь, наркотики: Marvel's Spider-Man 2 получила возрастной рейтинг от ESRB

Сегодня сайте ESRB, американской организации, занимающейся рейтингом видеоигр и другой развлекательной продукции, появилось пространное описание Marvel's Spider-Man 2.
Ниже приводится информация, размещенная на сайте агентства:
Это экшн-игра, в которой игроки, взяв на себя роли Питера Паркера и Майлза Моралеса/Человека-паука, пытаются спасти Нью-Йорк от новой угрозы. С видом от третьего лица игроки борются с преступностью, кружатся между зданиями и вступают в рукопашный бой с врагами. Персонажи в основном бьют, пинают и бросают друг друга, а центральные персонажи могут применять к врагам специальные атаки, основанные на симбиотах и электричестве. Некоторые враги во время боя используют пистолеты и/или пулеметы; выстрелы иногда сопровождаются небольшими брызгами крови. В кат-сценах можно увидеть и другие случаи насилия/крови: задохнувшийся персонаж; перевернутый труп; капли крови на листе. В некоторых криминальных миссиях можно увидеть персонажей, обменивающих неназванные наркотики на оружие; в багажнике автомобиля можно увидеть пакеты с наркотиками. В игре встречаются слова "pr*ck" и "a*s".
Поэтому компания классифицировала игру как Teen, т.е. как игру, рассчитанную на аудиторию геймеров не моложе 13 лет.
Да да, мы видели Веном 2, не надо пожалуйста врать.
https://www.playground.ru/marvels_spiderman_2/news/v_marvels_spider_man_2_budut_krov_i_zhestokie_stseny-1632164
13 лет, самый возраст для ругани и наркотиков, по мнению ESRB
Мне кажется это просто как обычно тупой желтужный заголовок от копипастеров