"Самый худший порт, из всех, что выпускала Sony": геймеры обрушились с критикой на PC-версию Marvel's Spider-Man 2

Вчера, к радости фанатов Человека-паука, еще одна игра Sony лишилась PS5-эксклюзивности и вышла на ПК. Правда, отзывы о Marvel's Spider-Man 2 в Steam, как это ни странно, крайне негативны: игроки жалуются на всевозможные проблемы.
Геймеры не скупятся на негативные отзывы и часто высказывают мнение, что PC-версия Marvel's Spider-Man 2 - самый худший порт из всех, что выпустила Sony. Пользователи недовольны большим количеством технических проблем и откровенно плохой оптимизацией, из-за которой в игру невозможно нормально играть, даже если ПК соответствует всем заявленным системным требованиям.
Для многих пользователей PC-версия Spider-Man 2 практически неиграбельна, что совсем не радует, особенно учитывая ее цену в $70. Сбои в Marvel's Spider-Man 2 происходят каждые несколько минут, многие жалуются на баги и проблемы с драйверами, персонажи внезапно исчезают, да и в общем, игра даже близко не соответствует уровню версии для PS5.
В целом, PC-версия плохо оптимизирована, и многие не советуют покупать игру, пока все не будет исправлено. Это позор, особенно если учесть, что игра получила высокую оценку за такие аспекты, как графика и геймплей, при условии, что все это работает как надо.
Из всех релизов в Steam, вышедших под брендом PlayStation, включая DLC, различные косметические дополнения и прочие покупаемые игровые предметы, ниже Spider-Man 2 в настоящее время находится только Pistol Perk Pack для Helldivers 2 (37%).
При этом 58% рецензий на Lego Horizon Adventures в Steam положительные. В Concord положительных отзывов - 66%. Среди игр с более высокими пользовательскими оценками - The Last of Us, Until Dawn, обе части Horizon, Days Gone, Ghost of Tsushima, серия God of War, Uncharted Collection, первая Marvel's Spider-Man и спин-офф Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Никогда такого не было и вот опять. Больше нужно индусам на аутсорс переносы отдавать
Nixxes software не индусы, ты путаешь индусов Iron Galaxy Studios тех кто делал ужасный порт последнюю часть бетмана ну одни из нас они тоже засветились.
Они и порт Анчика 4 выпускали но к счастью он был нормальный на релизе в steam
Вообще то худший порт - это ремейк 1-й ластухи. Кликбейтники блин...
не согласен ,ластуха у меня шла отлично и просадок не было как тут ,да и графон там лучше чем в пауке где персы как в симсе
Молодец, запустил после всех патчей.
какой после патче ,я все игры прохожу с релиза
Брешешь как дышишь. На релизе это был кусок кода непроходимый, об этом трубил весь интернет. Один ты походу в альт реальности живешь.
на релизе ластуха у всех вылетала в главном меню после 6-ти часовой компиляции шейдеров. Кому то везло и вылетало после 2-х часов компиляции. И вони по этому поводу в инете было порядочно
типичные отзывы))
Че за проблемы у людей с ней? На 2060 6 гигов i5 11400f и 32 оперы идет на ура. Никаких потерь текстур или что-то подобного. Без лучей правда. С лучами есть просадки, но не сильно критично.
Я думаю, что жалуются в основном те, у кого карты АМД. То вылетает, то фризы, то текстуры глитчат. Игра не заточена под красных, там изначально был закос на зелёных.
ну да! Уменя "АМД" 4080 Super, 32 гб 5800 и i9 13900K. Игра вылетает и фризит, картинка сыпиться в стартовой заставке с песочным.
А то что игра сделана изначально для АМД APU и там работает?
Как такие люди бесят.
Дело тут не в видеокартах, а в оптимизации, которую для этой игры не делали.
Персональная рекомендация только для тебя: Не думай больше.
Исходя из того, что я тут читал в комментах, больше всего жалоб от владельцев видеокарт АМД. И оптимизация у игры хорошая, она может работать в 30 ФПС даже на 1650 какой-нибудь на низко-средних. Если бы у неё не было оптимизации, то был бы неиграбельный ужас на уровне TLOU на старте))
Ни один порт от Сони не был идеальным на релизе, всегда выходило много патчей.
Так что свои фантазии оставь при себе.
Плюс ты не думал, что проблема не в самой игре, а в таблетке, например? У многих проблемы связаны именно с ней. А, ты ж думать не умеешь))
У меня 2060 6гб и 11600, средние настройки и то с натягом. Всё равно проблемы с катсценами, фризы и просадки фпс, даже рассинхрон звука. Мне кажется всё таки запороли оптимизацию. Даже если прям мощный пк, конфигурация может просто не подойти из-за плохой оптимизации. У меня первая часть и майлз моралес шли на ура, причём мне даже кажется что в майлз моралес графика была на высшем уровне. А во второй части просто позор, как у меня может проседать фпс в доме у Тёти мэй где границы карты маленькие? Просто кошмар, я очень надеюсь что патч быстро выпустят.
я купил это... слава богу сам и смог вернуть деньги.
То что игра работает на 1650 в 30 кадров и не работает нормально на 4080 S, а у кого то и на других более или менее топовых картах - говорит о том что игру не тестили, что и привело к херовой оптимизации.
И не забываем про процессоры.
Зато теперь мы знаем почему не было рекламы :DD Они решили сэкономить вообще на всём что бы отбить хоть немножко от провала конкорда. Если честно полная трессировка лучей в игре реализована весьма прискорбно. Во многих моментах тень отображается просто как какая то чёрная живая пыль.
это какая то новая стратегия сони, что люди начнут переходить на ПС5 для комфортной игры? думаю что эффект будет обратным
Он уже обратный. Нет смысла покупать ПС5 сейчас. Консоль дорогая, игры дорогие, эксклюзивов кот наплакал и то все потом через год на ПК выходят. Графика мыло и лок на 30/60 ФПС в зависимости от игры.
Стратегия была, в 22 году громкие слова и отчёты про выход 50% игр на ПК в будущем и рост прибыли. Но сейчас оказалось что 50% игр это онлайн дрочильни которые сейчас позакрывали. А продажи экзов на пк это крохи не достойные внимания, что даже не заморачиваются с маркетингом.
Наиграл 10 часов на 3060 и 12400 24ГБ DDR5,ни одной проблемы не было,без ртх
А что плавнее работает официальный порт или эмуляция?
Пробовал бразильский порт - полное дерьмище неиграбельное. Сейчас установлю оф. порт и посмотрю.
Бразильский порт на 4070 работает в 40-60 кадров. Бывают вылеты и несколько багов.
Официальный порт у меня стабильно в 75 кадров без DLSS на максимальный настройках в FullHD, но шакалит как и видеокарту, так и процессор (нагрузки вообще непонятные). С текстурами тоже иногда творится что-то странное. И вылетает частенько.
А теперь попробуй запустить бразильский порт не на 4070, а на 2060, например)) И он будет работать через жопу. Потому что оптимизации ноль и чтобы он нормально работал нужен самолёт, а не компьютер.
Но изначально я проходил на 3060.) И да, 20-40 кадров всего)
Лучше в мод поиграть
Не лучше.
так что получается ранний билд доведенный до ума модерам лучше?
у меня вообще паук летал без скина, т.е. как будто от первого лица
Не знаю как у других, но у меня все в порядке, максимум за 3 часа , что увидел, это прогрузка катсцен
Играл в паука в обе части еще на ps1. Перезапуск 18 года по сути тоже самое, даже ползаем от прожекторов. Прошел и забыл. Сюжет заездили еще после фильма 2002-2007 годов. Подросткам или школьникам (в дУше) наверно эта игра интересна, или фанатикам марвел и Гомиксов (против стражей галактики ничего не имею)
Россомаха новый чуть лучше выглядит, но линейка игр Sony не впечатляет
Думаю, что тут проблема в маленьких сроках разработки и в том, что игра оптимизировалась лишь под определённое железо. Поэтому кому-то повезло, кому-то нет.
П.С. Надеюсь, что мне повезёт.
Но всё равно ждём патчей, они всегда нужны.
Какие еще сроки разработки? Вы наверно имели в виду сроки портирования на ПК ?
Вы не поленитесь и гляньте когда впервые sony официально объявили о портирование игры на ПК. Станет понятно, что сроков хватало, просто они сэкономили на персонале, который им занимался.
Скачал с зеленого, игра действительно не оптимизирована и постоянно вылетает...
ну если честно пляшет там все люто. от 50 до 120 в 4к.
Найс разброс
Ага, на 4090. А ещё такой разброс ФПС говорит о том, что игра нестабильна. Но ты хавай дальше, да...
не. у меня 4070с
Спизженный порт пропатченный моддерами работает на ура у меня. Давно прошел без проблем
Тоже по началу вылеты постоянные были каждые 2 минуты .Закинул обновленный кряк и все как рукой сняло.Играл сегодня часа 3 ,не одного вылета,и фризы ушли.Да ФПС скачет местам ,но не фатально.
На 3050 средние настройки в 2к,длсс трансформ- баланс.Залочил на 45 кадров ,все стабильно.
Во многом проблема и правда в таблетке, а люди грешат на саму игру) Не выяснили, в чём дело, а уже кидаются с обвинениями с пеной у рта.
Ну тут двояко.Пираты это одно,а те кто купил игру за свои кровные и она не пашет,действительно обидно.Пусть пишут,жалуются,так как им никто кряк оперативно не выкатит,и возможно придётся ждать недели пока починят.
ты под каждым постом несешь чепуху про лучи и то что SONY НЕ ВИНОВАТЫ, ПОРТ ОТЛИЧНЫЙ!
Это у лицензионщиков проблемы. На пиратку уже вышел крякфикс и всё гуд работает. На торенте лежит уже исправленная версия.
а при чем тут кряк фикс и оптимизон?
Сомневаюсь, что дело в лицензии. Скорее, просто какая-то конфигурация пока не очень подходит для игры. Но если это так, то Сони однозначно обосрались в который раз, если даже пиратка без какой-либо защиты с крякфиксом утирает нос лицензии.
Ну да 1060 на 3 гигов не тянет.
ну хз у меня все норм
единственное у некоторых людей ачивки абсолютно все не работают, вот это странно конечно
Скачал с зелёного стима для проверки, всё нормально работает, вылетов нету, просадок в фпс тоже
Я, конечно, понимаю, надо привлечь людей к статье. Но не настолько кликбейтным и лживым заголовком.
😂😂😂😂😂😂 кто там говорил пк лучше сделать потому что эксклюзивов нет. Чтобы в шикарной графике поиграть ждите годами патчи или покупайте PS5
Отлично, пекаря так и надо.
на консоли на диван лег, геймпад взял, на oled телеке запустил и кайфуешь.
а пекари пусть и дальше пиксели считают, определяют честное или не честное 4к и пехаются с оптимизацией)))0)))))
А в чем проблема вывести изображение с компа на телек, подключить джойстик и точно так же лечь на диван?))
тут слово КОНСОЛЬ или PS5 напишешь и тебя сразу заминусят
только что выдумал или где-то прочитал? я вообще почти все игры с ярлыка на рабочем столе запускаю без каких-либо ланчеров.