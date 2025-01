"Самый худший порт, из всех, что выпускала Sony": геймеры обрушились с критикой на PC-версию Marvel's Spider-Man 2

Вчера, к радости фанатов Человека-паука, еще одна игра Sony лишилась PS5-эксклюзивности и вышла на ПК. Правда, отзывы о Marvel's Spider-Man 2 в Steam, как это ни странно, крайне негативны: игроки жалуются на всевозможные проблемы.

Геймеры не скупятся на негативные отзывы и часто высказывают мнение, что PC-версия Marvel's Spider-Man 2 - самый худший порт из всех, что выпустила Sony. Пользователи недовольны большим количеством технических проблем и откровенно плохой оптимизацией, из-за которой в игру невозможно нормально играть, даже если ПК соответствует всем заявленным системным требованиям.

Для многих пользователей PC-версия Spider-Man 2 практически неиграбельна, что совсем не радует, особенно учитывая ее цену в $70. Сбои в Marvel's Spider-Man 2 происходят каждые несколько минут, многие жалуются на баги и проблемы с драйверами, персонажи внезапно исчезают, да и в общем, игра даже близко не соответствует уровню версии для PS5.

В целом, PC-версия плохо оптимизирована, и многие не советуют покупать игру, пока все не будет исправлено. Это позор, особенно если учесть, что игра получила высокую оценку за такие аспекты, как графика и геймплей, при условии, что все это работает как надо.

Из всех релизов в Steam, вышедших под брендом PlayStation, включая DLC, различные косметические дополнения и прочие покупаемые игровые предметы, ниже Spider-Man 2 в настоящее время находится только Pistol Perk Pack для Helldivers 2 (37%).

При этом 58% рецензий на Lego Horizon Adventures в Steam положительные. В Concord положительных отзывов - 66%. Среди игр с более высокими пользовательскими оценками - The Last of Us, Until Dawn, обе части Horizon, Days Gone, Ghost of Tsushima, серия God of War, Uncharted Collection, первая Marvel's Spider-Man и спин-офф Marvel’s Spider-Man: Miles Morales