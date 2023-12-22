Слух: Marvel's Spider-Man 2 может получить сетевой режим в 2024 году

Мы уже давно знаем, что Insomniac Games работает над своими многопользовательскими амбициями за кулисами, и многие предполагали, что эти амбиции вполне могут быть связаны с продолжением серии по Spider-Man IP. После недавнего взлома данных Insomniac это предположение еще больше укрепилось: в утечке появились подробности, указывающие на то, что студия, возможно, работает над онлайновым компонентом Marvel's Spider-Man 2.

На одном из слайдов внутренней презентации, попавшем на Reddit, представлена дорожная карта, посвященная многопользовательским планам Insomniac. Из нее следует, что разработчик планирует (или, по крайней мере, планировал в какой-то момент) Marvel's Spider-Man 2 Online на 2024 год, Marvel's Wolverine Online на 2026 год, а Marvel's X-Men Online на 2028 год (хотя любопытно, что сама Marvel's X-Men, согласно отдельному слайду, выйдет в 2030 году). На слайде их релизы названы "Multiplayer 1.0", "Multiplayer 2.0" и "Multiplayer 3.0".

Кроме того, один из пользователей Reddit поделился скриншотами якобы просочившегося кода Marvel's Spider-Man 2 Online, а другой — внушительной порцией концепт-артов для многопользовательской игры, на которых изображены различные герои-пауки, злодеи и многое другое. Однако стоит отметить, что утечка также пролили свет на отмененный онлайн-проект под названием Marvel's Spider-Man: The Great Web, так что полной ясности о текущих конкретных планах Insomniac в отношении мультиплеера пока нет.

Между тем, как стало известно из недавних утечек Insomniac, в дорожной карте Marvel's Spider-Man 2 на 2024 год после запуска также запланирован контент для одиночной игры, включая три бесплатных DLC.

Согласно утечкам, по состоянию на середину ноября продажи Marvel's Spider-Man 2 составили 6,1 миллиона экземпляров при бюджете в 315 миллионов долларов.