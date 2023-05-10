СМИ: Marvel's Spider-Man 2 будет полностью дублирована на русский язык ©

Издание "Чемпионат", со ссылкой на свои источники, сообщило, что долгожданная Marvel’s Spider-Man 2 будет полностью дублирована на русский язык. Более того, по информации все тех же источников, Sony продолжит переводить свои крупные игры.

Вне всяких сомнений эта новость может обрадовать многих русскоязычных геймеров, но не следует забывать, что на данный момент это просто слух и нет никаких официальных подтверждений со стороны Sony.

У игры от Insomniac Games все еще нет точной даты выхода, но по последним слухам, масштабная PlayStation Showcase состоится в конце этого месяца, поэтому новый взгляд на Marvel's Spider-Man 2, скорее всего, не за горами.