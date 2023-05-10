Marvel's Spider-Man 2 Осень 2023
7.4 143 оценки

СМИ: Marvel's Spider-Man 2 будет полностью дублирована на русский язык

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butcher69
Новости

Издание "Чемпионат", со ссылкой на свои источники, сообщило, что долгожданная Marvel’s Spider-Man 2 будет полностью дублирована на русский язык. Более того, по информации все тех же источников, Sony продолжит переводить свои крупные игры.

Вне всяких сомнений эта новость может обрадовать многих русскоязычных геймеров, но не следует забывать, что на данный момент это просто слух и нет никаких официальных подтверждений со стороны Sony.

У игры от Insomniac Games все еще нет точной даты выхода, но по последним слухам, масштабная PlayStation Showcase состоится в конце этого месяца, поэтому новый взгляд на Marvel's Spider-Man 2, скорее всего, не за горами.

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Комментарии: 24
Ваш комментарий
Tiberius684
16
oleg21412
Спойлер
3
МАХАН МАХАНОВИЧ

Ну тут сони молодцы на самом деле, единственный плюс платформы

3
oleg21412

Ну я бы не сказал что единственный.

3
DanteMax31

У нее много плюсов, в отличие от бокса к примеру, уже много лет ими пользуюсь и знаю разницу...

1
МАХАН МАХАНОВИЧ oleg21412

Ну ладно, бладборн еще, раскусил

1
niko1989

Может быть был заключён долгосрочный контракт и разрывать его будет слишком дорого

1
KnDiman

Здравый смысл победил, в наше время редкость, а дебилам из EA стоит обратить внимание.

0
ron in

ой да комон)))не только им майкрасофт обещало выпустить Русскую озвучку на форзу 5 ну и где она.Ладно бы там было что переводить так там две строчки повернуть вправо повернуть влево )))))Майки меня просто поражают иногда

1
caliskan

Молодцы. По факту скурвились только ЕА и ворнеры, и то Хогвартс с сабами был. Ну и ещё по старфилд непонятки

0
Zodyak

Take-two начал вырезать русский из игр, которые на подходе, так что гта 6, скорее всего, только на Инглише будет

0
oleg21412 Zodyak
гта 6, скорее всего, только на Инглише будет

И это будет печально...

Ну а если это произойдёт то просто будем ждать русификатор)

0
Scorpion_GamePlay

Вот тут просто молодчики

0
hamshut

Ну, например, во Франции население 67 лямов, в Италии 59 лямов, а говорящих на русском языке около 400 лямов. Т.е. даже если убрать Россию, это ещё рынок из 260 лямов. И даже если 10% этого рынка будет покупать игры, это уже поболее будет аудитория, чем та же Франция и Италия, на чьи языки всегда переводятся все игры.

0
Helix8

Как будто по французски говорят только во Франции

2
Zodyak

Носителей французского 321 млн, на итальянском 64 млн, а на русском говорят 258 млн, 143 млн из них непосредственно живут в России

0
ivan41kds

то что отказываются от русского языка - это показуха, якобы они поддерживают властей, которые не любят русских после 24 февраля

0
Zodyak

Ну да, конечно, в вопросе разобраться не пробовал? То что в основном переводчики живут в России и им элементарно не могут оплатить их работу из-за отсутствия свифта, по той же причине издатели уходят из России и потому-что не хотят платить налоги в стране агрессоре, чтобы не попасть под санкции

-1
MeduzaRUS

а по факту качаешь игру и русс язык есть😎

-7
oleg21412 Zodyak

+

0
spaMER_ID

Вот только будет ли он в Турции?

0
Janekste

От русского языка в играх ни один адекватный разраб по факту не откажется, ибо русский язык это не только Россия. В десятках стран мира по-русски общаются - это сотни миллионов человек. Глупо отказываться от дополнительного заработка с продаж, отказываясь от одного из самых распространённых языков мира. Всё-таки в ТОП10 русский язык не спроста входит. По-русски говорят очень многие на планете. Поэтому всегда лучше иметь в игре русский язык, чем не иметь. Каждый здравомыслящий разраб это понимает.

-6
golab42

Знову зрада...

-8
MeduzaRUS

пхахах, спустить обратно

-7