СМИ: Marvel's Spider-Man 2 будет полностью дублирована на русский язык

Издание "Чемпионат", со ссылкой на свои источники, сообщило, что долгожданная Marvel’s Spider-Man 2 будет полностью дублирована на русский язык. Более того, по информации все тех же источников, Sony продолжит переводить свои крупные игры.
Вне всяких сомнений эта новость может обрадовать многих русскоязычных геймеров, но не следует забывать, что на данный момент это просто слух и нет никаких официальных подтверждений со стороны Sony.
У игры от Insomniac Games все еще нет точной даты выхода, но по последним слухам, масштабная PlayStation Showcase состоится в конце этого месяца, поэтому новый взгляд на Marvel's Spider-Man 2, скорее всего, не за горами.
Ну тут сони молодцы на самом деле, единственный плюс платформы
Ну я бы не сказал что единственный.
У нее много плюсов, в отличие от бокса к примеру, уже много лет ими пользуюсь и знаю разницу...
Ну ладно, бладборн еще, раскусил
Может быть был заключён долгосрочный контракт и разрывать его будет слишком дорого
Здравый смысл победил, в наше время редкость, а дебилам из EA стоит обратить внимание.
ой да комон)))не только им майкрасофт обещало выпустить Русскую озвучку на форзу 5 ну и где она.Ладно бы там было что переводить так там две строчки повернуть вправо повернуть влево )))))Майки меня просто поражают иногда
Молодцы. По факту скурвились только ЕА и ворнеры, и то Хогвартс с сабами был. Ну и ещё по старфилд непонятки
Take-two начал вырезать русский из игр, которые на подходе, так что гта 6, скорее всего, только на Инглише будет
И это будет печально...
Ну а если это произойдёт то просто будем ждать русификатор)
Вот тут просто молодчики
Ну, например, во Франции население 67 лямов, в Италии 59 лямов, а говорящих на русском языке около 400 лямов. Т.е. даже если убрать Россию, это ещё рынок из 260 лямов. И даже если 10% этого рынка будет покупать игры, это уже поболее будет аудитория, чем та же Франция и Италия, на чьи языки всегда переводятся все игры.
Как будто по французски говорят только во Франции
Носителей французского 321 млн, на итальянском 64 млн, а на русском говорят 258 млн, 143 млн из них непосредственно живут в России
то что отказываются от русского языка - это показуха, якобы они поддерживают властей, которые не любят русских после 24 февраля
Ну да, конечно, в вопросе разобраться не пробовал? То что в основном переводчики живут в России и им элементарно не могут оплатить их работу из-за отсутствия свифта, по той же причине издатели уходят из России и потому-что не хотят платить налоги в стране агрессоре, чтобы не попасть под санкции
а по факту качаешь игру и русс язык есть😎
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Вот только будет ли он в Турции?
От русского языка в играх ни один адекватный разраб по факту не откажется, ибо русский язык это не только Россия. В десятках стран мира по-русски общаются - это сотни миллионов человек. Глупо отказываться от дополнительного заработка с продаж, отказываясь от одного из самых распространённых языков мира. Всё-таки в ТОП10 русский язык не спроста входит. По-русски говорят очень многие на планете. Поэтому всегда лучше иметь в игре русский язык, чем не иметь. Каждый здравомыслящий разраб это понимает.
Знову зрада...
пхахах, спустить обратно