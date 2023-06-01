СМИ случайно опубликовали точную дату выхода Marvel's Spider-Man 2 - игра выйдет очень скоро ©

Под конец мая состоялась эпичная презентация PlayStation Showcase 2023, где показали первый геймплей ожидаемого сиквела Marvel’s Spider-Man 2. Разработчики раскрыли появление одного из культовых злодеев Человека-паука и раскрыли двух играбельных суперегероев, однако полностью промолчали о дате выхода проекта. Судя по всему, релиз Marvel’s Spider-Man 2 ждать долго не придется. Западные СМИ случайно опубликовали точную дату выхода игры, которая выйдет в начале осени этого года.

Информация о дате выхода Marvel’s Spider-Man 2 исходит от сразу двух авторитетных изданий. В публичных каналах VGC и Eurogamer практически одновременно появилась заметка о скором релизе супергеройского экшена. Как отмечали журналисты, игроки смогут отправиться в погоню за Крейвеном-охотником и Веномом уже в начале осени этого года. Якобы релиз сиквела Marvel’s Spider-Man запланирован на 8 сентября, однако подтверждению этому издания не предоставили и практически сразу удалили посты с упоминанием даты выхода игры.

Заявленная дата выхода совпадает с официальной информацией разработчиков. Студия Insomniac Games обещала выпустить игру осенью этого года, а один из руководителей команды и вовсе намекал "на очень скорый релиз" без каких-либо уточнений.

Сама дата выхода Marvel’s Spider-Man 2, указанная журналистами, кажется не слишком удачной. При такой раскладе экшену придется напрямую конкурировать с ролевым монстром от Bethesda Softworks — Starfield. Скорее всего, игра все же выйдет позже и официальный анонс может последовать действительно очень скоро.