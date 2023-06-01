СМИ случайно опубликовали точную дату выхода Marvel's Spider-Man 2 - игра выйдет очень скоро

Под конец мая состоялась эпичная презентация PlayStation Showcase 2023, где показали первый геймплей ожидаемого сиквела Marvel’s Spider-Man 2. Разработчики раскрыли появление одного из культовых злодеев Человека-паука и раскрыли двух играбельных суперегероев, однако полностью промолчали о дате выхода проекта. Судя по всему, релиз Marvel’s Spider-Man 2 ждать долго не придется. Западные СМИ случайно опубликовали точную дату выхода игры, которая выйдет в начале осени этого года.
Информация о дате выхода Marvel’s Spider-Man 2 исходит от сразу двух авторитетных изданий. В публичных каналах VGC и Eurogamer практически одновременно появилась заметка о скором релизе супергеройского экшена. Как отмечали журналисты, игроки смогут отправиться в погоню за Крейвеном-охотником и Веномом уже в начале осени этого года. Якобы релиз сиквела Marvel’s Spider-Man запланирован на 8 сентября, однако подтверждению этому издания не предоставили и практически сразу удалили посты с упоминанием даты выхода игры.
Заявленная дата выхода совпадает с официальной информацией разработчиков. Студия Insomniac Games обещала выпустить игру осенью этого года, а один из руководителей команды и вовсе намекал "на очень скорый релиз" без каких-либо уточнений.
Сама дата выхода Marvel’s Spider-Man 2, указанная журналистами, кажется не слишком удачной. При такой раскладе экшену придется напрямую конкурировать с ролевым монстром от Bethesda Softworks — Starfield. Скорее всего, игра все же выйдет позже и официальный анонс может последовать действительно очень скоро.
"конкурировать", было бы с чем конкурировать, у Паучка на данный момент нет реальных конкурентов, пруф
Ага там Starfild, и BG 3 выходит, думаю там ещё как есть с чем конкурировать. Тем более паучок эксклюзив, а эти игры направлены на все платформы.
бг 3, арморед кор 6, старфилд, и они выходят с разницей в пару недель на конец августа- начало сентября. Кому нужен этот паук?
BG3 к сожалению мне кажется не конкурент ни тому ни другому, при всей моей симпатии к этой игре больше чем к остальным.
Может и так, но качество там будет однозначно.
У BG3 вообще нет конкурентов в этом году, если полная версия будет не хуже того уровня, на каком в раннем доступе, разве что, FFXVI удивит, но что-то сомневаюсь, максимум будет хорошей игрой.