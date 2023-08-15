Sony кратко рассказала про графические режимы в Marvel's Spider-Man 2, но быстро удалила информацию ©

Судя по всему, компания Sony раньше времени рассказала про графические режимы и некоторые другие возможности грядущей Marvel's Spider-Man 2.

Как стало известно сегодня, официальная страница Spider-Man 2 на сайте PlayStation была недавно обновлена, на ней появились различные дополнительные подробности о долгожданном сиквеле Spider-Man от Insomniac. В частности, появились подробности про опции доступности, настройках геймплея и контроллера, настройках камеры, субтитров, настройках HUD, звуковых и визуальных настройках.

Интересно, что на вышеупомянутой странице Spider-Man 2 теперь указаны только улучшения доступности, а остальные подробности, скорее всего, были удалены со страницы.В целом удаленное официальное описание совпало с информацией от инсайдера - на релизе в игре будет только два режима: "Качество" "Производительность".

Среди других графических опций были указаны - HDR, Motion Blur, Film Grain, Chromatic Aberration и несколько других. Вероятно, ближе к выходу игры Sony опубликует дополнительную информацию о графических режимах игры в отдельном сообщении в официальном блоге PlayStation.

Marvel's Spider-Man 2 выходит на рынок 20 октября для PlayStation 5.