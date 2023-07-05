Sony объявила дату предварительной загрузки Marvel's Spider-Man 2 ©

Из PlayStation Store приходит подтверждение даты предварительной загрузки, запланированной для Marvel's Spider-Man 2, с возможностью ранней загрузки игры на PS5, начиная с 13 октября 2023 года, в 16:00 по московскому времени.

Таким образом, Marvel's Spider-Man 2 можно загрузить за неделю до официальной даты выпуска, которая вместо этого назначена на 20 октября 2023 года. Что касается дальнейших новостей, игра должна быть представлена ​​​​на следующем Comic-Con в Сан-Диего. не исключено, что он покажет себя снова, возможно, с новым трейлером.

Marvel's Spider-Man 2 — эксклюзив для PS5, запланированный на эту осень, новая глава в серии, разработанной Insomniac Games после Marvel's Spider-Man и Marvel's Spider-Man: Miles Morales. геймплея, в котором были показаны некоторые живые сцены.

История разворачивается после событий первой главы, в которой Питер Паркер и Майлз Моралес действуют одновременно, с возможностью переключения между ними. Врагами, похоже, являются Крэйвен-Охотник и Веном, а Питер может получить доступ к новым способностям с помощью нового костюма симбиота, который делает персонажа более могущественным и агрессивным, тем самым предлагая новую физиономию для рассматриваемого супергероя.