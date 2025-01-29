ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.7 1 105 оценок

Sony подтвердила, что ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 выходит завтра - переноса не будет

monk70
Новости

Компания Insomniac Games хранит молчание о версии игры Marvel's Spider-Man 2 для ПК, в последний раз упоминая о ней 10 дней назад. С выходом игры завтра никаких официальных требований и спецификаций для ПК опубликовано не было.

Что делает ситуацию все еще страннее, так это то, что спустя 3 месяца после анонса мы все еще не знаем, какие именно новые функции включены в этот порт на ПК. Обычно PlayStation выпускает трейлер для ПК, демонстрирующий некоторые улучшения и функции, но случае с Marvel's Spider-Man 2 этого не было. Вдобавок ко всему, и из-за невозможности сделать предварительный заказ, мы все еще не знаем точных системных требований для игры. За день до релиза игроки не знают, справятся ли их ПК с игрой или нет.

Впрочем, есть и хорошие новости. Несмотря на неоднозначную ситуацию и опасения со стороны фанатов, что порт будет перенесён, этого не случится. В блоге Sony подтвердила, что ПК-версия выйдет, как и было запланировано, завтра, 30 января 2025 года.

7
42
Комментарии: 42
Ваш комментарий
Никита Дроздоvv

Но вот почему нельзя сейчас выложить хотя бы системные требования?

10
SexualHarassmentPanda

Они походу обиделись на пк геймеров после "cитуации" c конкордом :DD

4
My life is a game

при чем бонусы для предзаказа остались)

2
Никита Дроздоvv

Это не актуальная страница

1
ItsSpidy

точное время есть?

1
DecisiveWeldon

говорят в 18:00 по мск

или в 11 по мск

1
My life is a game DecisiveWeldon

а я читал вроде бы 19 по мск стандартно как все игры
ну крч в любом случае завтра)

4
DecisiveWeldon My life is a game

ждем главное что завтра кайфанем)

-1
My life is a game DecisiveWeldon

пиратку будешь или лицуху?я хз крч что делать
вроде хочется купить, но с другой стороны зачем)
с декабря мучаюсь в решении)

0
DecisiveWeldon My life is a game

я мб мб куплю но не факт до сих пор тоже думаю

0
Темный-Властелин

людина павук 2 с сюрпризом

1
darkevil555

где системки хахахахах

0
Лидер 666
1
darkevil555 Лидер 666

только проснулись я увидел

0
My life is a game Лидер 666

какие низкие требования, нормально)

0
Sunsh1ne98 My life is a game

Никсес умницы, хорошо оптимизируют игры)

0
MythicalAisling

https://blog.playstation.com/2025/01/29/marvels-spider-man-2-pc-features-and-ray-tracing-options-detailed-out-tomorrow/

Официальная информация

0
Sunsh1ne98

Аллилуйя. Дождались)

Системные требования очень демократичные, кстати.

0
Никита Дроздоvv Sunsh1ne98

Они по моему такие же как у предыдущих портов?

0
Sunsh1ne98 Никита Дроздоvv

Низкие и средние настройки - да, почти точь в точь. А высокие и с лучами там уже закос в прям новые видюхи идёт. Надо ж Нвидиа как-то рекламировать свою продукцию и продвигать покупку)

0
Никита Дроздоvv Sunsh1ne98

По моему там высокие без лучей почти точь в точь если и не точь в точь

0
Sunsh1ne98 Никита Дроздоvv

Хз, вроде. только на минимальные и средние смотрю требования обычно, а на лучи не обращаю внимания, так как не нужны они мне)

0
Zick211

опа трейлер вышел
https://www.youtube.com/watch?v=SsBsjWqByb8

0
Zick211

и в блоге опубликованы системки требование.

0
Real Slim Shady

Так она же вышла давно ещё, моделами.

0
My life is a game

багнутый весь этот релиз
как не зайдешь в тему то одно то другое
проблемы у людей

2
Sunsh1ne98

Неофициальный кривой порт от любителей. Куча ошибок, багов, оптимизация плохая. А тут официальный релиз.

0
Sunsh1ne98

Вот системные требования, если кому-то надо.

0
ООО повезло повезло

Надеюсь что на 2060 хотя бы с длссом пойдет в 1080п на 60 фпс, а то для такого нудна 3060

0
Sunsh1ne98 ООО повезло повезло

Ну будет не 60 ФПС, а 35-40, не беда. Системки и так очень щадящие

0
ООО повезло повезло Sunsh1ne98

Ну просто я смотрел тесты хорайзена, где такие же требования, и было даже больше чем 60

0
Никита Дроздоvv

Требования плюс минус, как у Призрака Цусимы, если и не такие же. Призрак Цусимы у меня шел стабильно 60 ФПС на высоких без Фср в Фулл Хд. Может и здесь так же будет. Всё таки одна и та же студия занимается портом.

1
Sunsh1ne98 ООО повезло повезло

Ну тогда вообще не стоит волноваться)

0
MNM 1985

)

0
KILLA06

надеюсь оптимизон как у первой будет ,графон не лучше у второй

-1
Sunsh1ne98

Да, плюс минус одинаковый, только геймплей стал лучше и динамичнее.

1
Фризостат
За день до релиза игроки не знают, справятся ли их ПК с игрой или нет.

Что там может не справиться.... Очередные 3060 и т д

-1
KILLA06

походу в этом сайте у нас ненавистники ,минусы ставят ))

-1
Фризостат KILLA06

Идут они всем стадом козе в трещину

-2
muxamor2011

фух .ну хоть это радует. ведь мы все в курсе что слово сммщика это просто железобетон)

-2