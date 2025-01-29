Sony подтвердила, что ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 выходит завтра - переноса не будет

Компания Insomniac Games хранит молчание о версии игры Marvel's Spider-Man 2 для ПК, в последний раз упоминая о ней 10 дней назад. С выходом игры завтра никаких официальных требований и спецификаций для ПК опубликовано не было.

Что делает ситуацию все еще страннее, так это то, что спустя 3 месяца после анонса мы все еще не знаем, какие именно новые функции включены в этот порт на ПК. Обычно PlayStation выпускает трейлер для ПК, демонстрирующий некоторые улучшения и функции, но случае с Marvel's Spider-Man 2 этого не было. Вдобавок ко всему, и из-за невозможности сделать предварительный заказ, мы все еще не знаем точных системных требований для игры. За день до релиза игроки не знают, справятся ли их ПК с игрой или нет.

Впрочем, есть и хорошие новости. Несмотря на неоднозначную ситуацию и опасения со стороны фанатов, что порт будет перенесён, этого не случится. В блоге Sony подтвердила, что ПК-версия выйдет, как и было запланировано, завтра, 30 января 2025 года.