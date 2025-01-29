Sony подтвердила, что ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 выходит завтра - переноса не будет

Компания Insomniac Games хранит молчание о версии игры Marvel's Spider-Man 2 для ПК, в последний раз упоминая о ней 10 дней назад. С выходом игры завтра никаких официальных требований и спецификаций для ПК опубликовано не было.
Что делает ситуацию все еще страннее, так это то, что спустя 3 месяца после анонса мы все еще не знаем, какие именно новые функции включены в этот порт на ПК. Обычно PlayStation выпускает трейлер для ПК, демонстрирующий некоторые улучшения и функции, но случае с Marvel's Spider-Man 2 этого не было. Вдобавок ко всему, и из-за невозможности сделать предварительный заказ, мы все еще не знаем точных системных требований для игры. За день до релиза игроки не знают, справятся ли их ПК с игрой или нет.
Впрочем, есть и хорошие новости. Несмотря на неоднозначную ситуацию и опасения со стороны фанатов, что порт будет перенесён, этого не случится. В блоге Sony подтвердила, что ПК-версия выйдет, как и было запланировано, завтра, 30 января 2025 года.
Но вот почему нельзя сейчас выложить хотя бы системные требования?
Они походу обиделись на пк геймеров после "cитуации" c конкордом :DD
при чем бонусы для предзаказа остались)
Это не актуальная страница
точное время есть?
говорят в 18:00 по мск
или в 11 по мск
а я читал вроде бы 19 по мск стандартно как все игры
ну крч в любом случае завтра)
ждем главное что завтра кайфанем)
пиратку будешь или лицуху?я хз крч что делать
вроде хочется купить, но с другой стороны зачем)
с декабря мучаюсь в решении)
я мб мб куплю но не факт до сих пор тоже думаю
людина павук 2 с сюрпризом
где системки хахахахах
только проснулись я увидел
какие низкие требования, нормально)
Никсес умницы, хорошо оптимизируют игры)
https://blog.playstation.com/2025/01/29/marvels-spider-man-2-pc-features-and-ray-tracing-options-detailed-out-tomorrow/
Официальная информация
Аллилуйя. Дождались)
Системные требования очень демократичные, кстати.
Они по моему такие же как у предыдущих портов?
Низкие и средние настройки - да, почти точь в точь. А высокие и с лучами там уже закос в прям новые видюхи идёт. Надо ж Нвидиа как-то рекламировать свою продукцию и продвигать покупку)
По моему там высокие без лучей почти точь в точь если и не точь в точь
Хз, вроде. только на минимальные и средние смотрю требования обычно, а на лучи не обращаю внимания, так как не нужны они мне)
опа трейлер вышел
https://www.youtube.com/watch?v=SsBsjWqByb8
и в блоге опубликованы системки требование.
Так она же вышла давно ещё, моделами.
багнутый весь этот релиз
как не зайдешь в тему то одно то другое
проблемы у людей
Неофициальный кривой порт от любителей. Куча ошибок, багов, оптимизация плохая. А тут официальный релиз.
Вот системные требования, если кому-то надо.
Надеюсь что на 2060 хотя бы с длссом пойдет в 1080п на 60 фпс, а то для такого нудна 3060
Ну будет не 60 ФПС, а 35-40, не беда. Системки и так очень щадящие
Ну просто я смотрел тесты хорайзена, где такие же требования, и было даже больше чем 60
Требования плюс минус, как у Призрака Цусимы, если и не такие же. Призрак Цусимы у меня шел стабильно 60 ФПС на высоких без Фср в Фулл Хд. Может и здесь так же будет. Всё таки одна и та же студия занимается портом.
Ну тогда вообще не стоит волноваться)
)
надеюсь оптимизон как у первой будет ,графон не лучше у второй
Да, плюс минус одинаковый, только геймплей стал лучше и динамичнее.
Что там может не справиться.... Очередные 3060 и т д
походу в этом сайте у нас ненавистники ,минусы ставят ))
Идут они всем стадом козе в трещину
фух .ну хоть это радует. ведь мы все в курсе что слово сммщика это просто железобетон)