Sony рассказала, как Marvel's Spider-Man 2 использует возможности PS5 ©

В блоге PS Sony опубликовала новую статью, в которой объясняет, какие технологические преимущества гарантирует PS5 при разработке Marvel’s Spider-Man 2. В посте рассказывается об использовании DualSense, SSD, мимике и многом другом.

Объясняется это тактильной обратной связью DualSense, которая воспроизводит эффекты звука на симбиоте костюма Питера в Marvel's Spider-Man 2. Даже столкновения с Ящером позволят вам воспринимать удары, нанесенные во время видеороликов. Кроме того, адаптивные триггеры позволяют вам играть в мини-игры, в которых вам нужно нажимать кнопку, чтобы найти нужную точку.

Затем говорится, что твердотельный накопитель PS5 гарантирует, что вы сможете очень быстро летать по городу (вдвое большему) Marvel's Spider-Man 2, без ограничений по загрузке: также можно мгновенно переключаться между Питером и Майлзом, опять же благодаря SSD. Мощь консоли также гарантирует, что вы сможете создавать еще более детализированные изображения для более захватывающих видеороликов. В целом, уровень детализации будет еще выше: «например, вы часто будете видеть, как бицепсы выпирают или растягиваются под узкими костюмами супергероев, или мышцы челюсти Ящера очень убедительно напрягаются, когда он рычит».

Как была объявлено ранее, все графические варианты Marvel’s Spider-Man 2 будут включать трассировку лучей: поясняется, что «эффект виден сразу, когда вы перепрыгиваете через воду или летаете над ней». В целом, команда стремилась создать еще более оживленный город с более разнообразными по типам телосложения прохожими, которые также могут входить в здания и выходить из них, а мы сможем заглядывать в здания и видеть интерьеры. У автомобилей теперь также есть покачивание подвесок.

Что касается звука, то будет 3D-аудио, которое будет использоваться для создания сцен с высококачественным звуком на 360 градусов.