Sony выпустит стилизованные под Marvel's Spider-Man 2 консоль PlayStation 5 и контроллер DualSense ©

Панель Comic-Con в Сан-Диего была не просто местом для просмотра нового сюжетного трейлера Marvel's Spider-Man 2. Insomniac Games действительно воспользовалась возможностью показать присутствующим эксклюзивную PlayStation 5, вдохновленную игрой.

Во время мероприятия разработчики вышли на сцену с эксклюзивным набором. Изюминкой его является консоль последнего поколения, боковые панели которой полностью черные, с красными деталями в углу рядом и белым логотипом игры сверху. В набор также входит тематический контроллер DualSense, который включает в себя черный цвет с теми же красными деталями, что и на PS5, белый паук на сенсорной панели и передние кнопки того же цвета, что и логотип.

Дата выпуска комплекта назначена на 1 сентября 2023 года, и пока неясно, есть ли внутри набора код для загрузки цифровой версии эксклюзива, который выйдет 20 октября 2023 года. Вместо этого мы точно знаем, что контроллер также будет продаваться отдельно.