Создание захватывающего сюжета было одним из главных приоритетов для разработчиков Marvel's Spider-Man 2 ©

Insomniac Games возвращается к своей самой успешной на сегодняшний день игре Marvel's Spider-Man 2. В долгожданном сиквеле два главных героя, Питер Паркер и Майлз Моралес, будут противостоять таким угрозам, как Веном и охотник Кравен.

В беседе с Inverse креативный директор Брайан Интихар (Bryan Intihar) рассказал, что на протяжении всего периода разработки игры основное внимание уделялось сюжету.

Одним из основных принципов работы над Marvel's Spider-Man 2 было обеспечение отличного повествования и отдачи во всем, что мы делали. Чем больше мы можем включить в игру сюжета, к которому люди могут привязаться, тем меньше она будет казаться простым набором разнообразных шаблонов.

В то же время боевая "песочница" расширяется за счет новых инструментов. Интихар добавил:

Если вы вернетесь к нашему геймплейному показу, то в моменте с Майлзом, когда он пробирается по рыбному рынку, он использует новое приспособление под названием Web grabber. Он собирает всех врагов вместе и сокрушает их. И это позволяет ему подготовится к большому молниеносному удару, который он выполняет. Это и есть та самая "песочница" - взять все эти игрушки и позволить людям попробовать их в деле. Мы просто хотим, чтобы игроки импровизировали в процессе игры, будь то Ratchet & Clank, будь то Resistance, а теперь и Spider-Man 2.

Не только Майлз получит новые причудливые способности и гаджеты. Как рассказал директор игры Marvel's Spider-Man 2 Райан Смит, Питер в определенный момент получит способности Венома, которые позволят ему по-разному взаимодействовать с окружающей средой и врагами.

Marvel's Spider-Man 2 выйдет 20 октября для PlayStation 5.