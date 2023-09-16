Создатели Days Gone разработали особенный дизайн костюма для Spider-Man 2 ©

В Marvel's Spider-Man 2 будет несколько костюмов, созданных разработчиками PlayStation, но после проведения State of Play один из них привлек к себе особое внимание. Кевин МакАлистер, комьюнити-менеджер Bend Studio (Days Gone), порадовался появлению в сети костюма героя и сообщил, что он был создан его командой.

Тактический костюм - это работа Джоэла Мандиша и Даррена Квача, дизайнеров Bend, они черпали вдохновение в японской культуре в поисках чего-то более футуристического для путешествия по Нью-Йорку. Оцените, как это выглядит, ниже:

Кроме того, в Marvel's Spider-Man 2 появятся и другие работы известных дизайнеров и студий PlayStation.

Костюм Apunkalyptic - разработан Джерадом Маранцем: Вдохновленный низкотехнологичным дизайном, который показывает, на что способен Питер Паркер при ограниченных ресурсах.

Костюм Stone Monkey - разработан Викторией Янг. Навеянный китайскими легендами, он отличается своим акробатическим и озорным дизайном. Практичный и элегантный.

Костюм Aurantia - разработан Рафом Грассетти. Эволюция традиционного дизайна Человека-паука с элегантными и практичными паучьими мотивами. Усики на маске подчеркивают его скрытность.

Костюм 25-го века - разработан Энтони Франциско. Ультрасовременный дизайн со шлемом в виде рыбы и множеством световых индикаторов. Громоздкие, но стильные ботинки и элегантный дизайн.

Костюм EnC0ded - разработан Крисом Анкой. Привносит в гардероб Майлза Моралеса нотки киберпанка. Абстрактные детали с отсылками к популярным фразам из вселенной Человека-паука.

Биомеханический костюм - разработан Джерадом Маранцем. Слияние органического и механического, вдохновленное популярными дизайнами существ из аниме. Инопланетный" стиль в материалах и тематике.

Красный костюм Спектра - разработан Суини Бу. Подчеркивает юный и авантюрный характер Майлза Моралеса. Сочетает в себе элементы героического Человека-паука и стильную моду.

Костюм Tokusatsu - разработан Джулией Блаттман. Вдохновлен миром насекомых и японскими боевиками, известными под общим термином — Tokusatsu. Сохраняется знаковая для Майлза Моралеса красно-черная цветовая палитра.

Костюм Agimat - разработан Энтони Франциско. Вдохновлен коренными племенами Филиппин. Веселый и красочный дизайн с оттенком королевского стиля в пурпурно-золотой цветовой палитре.

Еще одна изюминка игры Marvel's Spider-Man 2, вызвавшая восторг в Интернете, - это скорость перехода и использования таких функций, как быстрое перемещение и смена героев в игровом процессе.

Marvel’s Spider-Man 2 выйдет 20 октября на PS5.